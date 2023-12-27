〈紐約匯市〉假期交易清淡 美元跌 歐元觸逾四個月高點

隨著美國通膨接近聯準會 (Fed) 設立的 2% 目標，投資人等待有關 Fed 何時可能開始降息的進一步線索，美元指數周二 (26 日) 下跌，歐元觸及四個多月高點。

匯市在聖誕節隔日交易量較低，與此同時，英國、澳洲、紐西蘭和香港等地市場仍因假期而休市。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，至 101.47。

對 Fed 即將降息的預期削弱美元的吸引力，美元指數今年迄今已貶近 2%，有望創下 2020 年以來最糟表現。

許多分析師預期，2024 年美國經濟將明顯放緩，但 Fed 也可能採取行動，確保聯邦基金利率和實質通膨率之間的差距不會拉得太大。

Action Economics 分析師周二發布報告稱：「通膨應該會繼續降溫，這將令決策者有能力在 6 月之前降息，防止實質利率被動收緊。」不過，他們不同意 Fed 最快 3 月就會降息的觀點，以及市場對 12 月之前降息 154 個基點的定價，稱「除非經濟在未來幾個月陷入衰退，否則沒有必要。」

上周五 (22 日) 數據顯示，美國 11 月個人消費支出物價指數 (PCE) 睽違三年半來首度下滑，年增率進一步降至 3% 以下。

周二數據顯示，美國 10 月房價指數再度上揚，顯示房市持續復甦。萬事達卡 (Mastercard) 公布的另一份報告顯示，11 月 1 日至 12 月 24 日期間，美國零售銷售額成長了 3.1%。

歐元升 0.3% 至 1.10423 美元，為 8 月 10 日以來最高水平。自 2022 年 9 月 26 日觸及 20 年低點的 0.9528 美元以來，歐元兌美元今年估將升逾 3%。

美元兌日元小漲 0.13% 至 142.42 日元，今年可望漲逾 8%。不過，對日本央行 (日銀) 可能就快結束超寬鬆政策的預期，近來使日元匯價穩定在五個月高點附近。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一 (25 日) 表示，實現央行通膨目標的可能性正「逐步上升」，若可持續實現 2% 目標的前景充分提升，央行將考慮改變政策。

截至台灣時間周三 (27 日) 約 6:00 價格: