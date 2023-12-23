特斯拉獲華爾街大多頭調升目標價 同業：小心！別太樂觀！

華爾街最大特斯拉多頭加倍其樂觀預期，但市場仍須保持謹慎，因為另一位分析師認為特斯拉第四季下行的風險恐令股價承壓。

長期看漲特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 周五將特斯拉目標價自 310 美元上調至 350 美元，並重申其跑贏大盤評級。

根據 FactSet 調查，分析師平均給予特斯拉股票「續抱」評級，目標價共識為 241 美元。特斯拉 (TSLA-US) 周五下跌 0.77%，收每股 252.54 美元。

Ives 核心觀點是，特斯拉 2024 年的電動車領域市占率可望上升，就連在中國 (因降價而讓利潤承壓) 的市占也會趨於穩定。Wedbush 也樂觀預期特斯拉的全自動駕駛能力將隨著人工智慧 (AI) 技術升級而持續提高。

Ives 認為特斯拉就像蘋果 (AAPL-US) 2008 年至 2009 年期間的光景，「儘管懷疑聲浪越來越大，但特斯拉 2024 年市值將達到 1 兆美元。」

華爾街確實質疑特斯拉的聲浪越來越大，甚至動搖多頭想法。加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場分析師 Tom Narayan 周四大幅下調特斯拉第四季交付預期，指出市場普遍預期存在下行風險，這是一個影響市場的指標。RBC 仍給予特斯拉股票「跑贏大盤」的評級，目標價為 300 美元。

Narayan 估計，特斯拉 2023 年第四季交付量僅達 45.6 萬輛，較他先前預期下降 4.2%，比市場預期低 1.1%。若第四季交付量真的那麼低，那麼年交付量可能僅 178 萬輛，處於其「約 180 萬輛」預期的底線，而這恐挫傷股價。

Narayan 指出：「由於通膨削減法案 (IRA) 提前，最後兩周可以看到非常顯著的推動，這對我們的估計帶來了不確定性。」他預期特斯拉 1 月第一周會公布季度交付量。由於一些美國客戶將無法獲得 2024 年 7500 美元的聯邦稅收抵免，因此 IRA 提前意指顧客須趕在季度結束前購買的的壓力。

但 Narayan 指出，RBC 仍下調預期，因為註冊數據看起來疲軟。「自美國、歐洲和中國的每月註冊數據顯示，三大地區本季開局疲軟。而中國在 11 月 / 12 月初表現強勁。」

另一個探測交付量的數據是特斯拉 app 的下載量，該數據看起來好一些，表明「所有地區的季末表現均走強，與季末推動力更大相符。」但他也指出，app 下載趨勢的估測方法向來會出現 20% 或以上的誤差，因此他「保持謹慎態度」。