重大利多！美光就竊取智財權案與福建晉華達成和解

美國美光科技（Micron）(MU-US) 與具中國官方背景的競爭對手福建晉華公司，就智慧財產權盜竊訴訟達成和解，成為美光努力修復與北京關係的最新行動。

據《彭博》報導，美光表示，已與福建晉華達成全球和解協議。美光發言人在一封電子郵件中說：「兩家公司將在全球各自撤回告訴，並結束雙方之間所有訴訟」，但美光不願透露更多細節。

今年 5 月，中國政府以網絡安全疑慮為由，禁止「關鍵基礎設施」營運商採購美光的晶片。美國也一直在與盟國合作，阻止中國取得最先進半導體和最新晶片製造技術。

美光在 6 月示警 ，在對中國客戶的銷售中，約有一半可能會受到影響，占全球營收的「低二位數百分比」。美光當時表示，全球營收約有四分之一來自中國和香港的企業。

2017 年，美光在美國控告福建晉華及其台灣合作夥伴聯電 (2303-TW) ，指控這兩家公司竊取美光記憶體晶片商業機密。

2018 年 10 月 30 日，美國商務部將福建晉華列入《出口管理條例》實體名單，禁止美商向其出售軟體、技術及產品。

聯電也宣布，決定暫停為福建晉華開發技術，並與美光和解。美國檢察官同意撤銷經濟間諜活動和共謀知識產權盜竊的指控。不過，美國司法部對福建晉華的案件仍懸而未決。

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