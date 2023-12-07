泰國總理：已率特斯拉主管已參觀該國工業園區 有信心在此投資

泰國總理賽塔 (Srettha Thavisin) 周四 (7 日) 表示，他上周帶特斯拉 (TSLA-US) 高層參觀了該國的工業園區，以尋找潛在的投資機會。

他說，「我竭盡全力招待他們，這樣他們就會愛上泰國；他們正在尋找 2000 萊（320 公頃）的土地。」並補充說他對這家電動車 (EV) 製造商將在泰國投資充滿信心。

政壇新人賽塔於 8 月成為總理，1 個月後就與特斯拉執行長馬斯克舉行了會議。

這個東南亞第二大經濟體是該區最大的汽車生產國和出口國，豐田汽車、五十鈴汽車和本田汽車等日本製造商幾十年來一直主導著泰國汽車產業。

泰國的目標是到 2030 年將其年產量 250 萬輛汽車的約三分之一轉化為電動車，並正在制訂激勵措施，以鼓勵更多投資和轉向電動車製造。

在政府補貼的推動下，電動車在泰國穩步普及，目前每輛車補貼高達 15 萬泰銖。第 2 季該國電動車銷量約占東南亞的一半。

泰國推出的減稅和補貼措施已經吸引了包括比亞迪和長城汽車在內的眾多中國汽車製造商，它們已承諾在泰國投資 14.4 億美元建設新生產設施。

賽塔也表示，泰國將繼續促進傳統燃油引擎車輛的製造，「我們被稱為東方的底特律，日本是最大的投資者，但它們在電動車領域落後。」「電動車不會取代所有汽車，因此日本汽車生產商如果可能將生產轉移到泰國，我將給予稅收優惠。」