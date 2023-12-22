美11月耐久財訂單月升5.4% 創逾3年半以來最大單月增幅

美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周五 (22 日) 公布最新數據顯示，受飛機訂單激增提振，11 月耐久財訂單大幅成長，創 2020 年 7 月以來最大單月增幅，不過企業設備支出因借貸成本上升而顯得乏力。

具體來看，美國 11 月耐久財訂單月增率初值報 5.4%，為 2020 年 7 月以來最大單月增幅，遠超經濟學家預期的 2.4%，10 月前值自 - 5.4% 上修至 - 5.1%。

11 月耐久財訂單大幅成長，創 2020 年 7 月以來最大單月增幅。(圖：ZeroHedge)

美國 11 月扣除飛機非國防資本耐久財訂單月增率初值為 0.8%，高於經濟學家預期的 0.1%，10 月前值從 - 0.3% 下修至 - 0.6%；11 月扣除運輸類耐久財訂單月增率初值為 0.5%，同樣高於經濟學家預期的 0.1%，10 月前值從 0% 下修至 - 0.3%。

另外，11 月核心資本貨物出貨量連續第二個月下降 0.1%；非國防資本貨物出貨量繼 10 月下降 0.3% 後在 11 月成長 0.5%。這些出貨量將用於計算國內生產毛額 (GDP) 報告中的設備支出，美國企業第三季設備支出呈萎縮態勢。

11 月核心資本貨物出貨量連續第二個月下降 0.1%。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，11 月民用飛機訂單飆升 80.1%。波音 (BA-US) 在其官網表示，公司已收到 114 架民用飛機訂單，其中 90 架是更昂貴的 777X 系列。相比之下，10 月份的訂單為 123 份。

11 月民用飛機訂單飆升 80.1%。(圖：ZeroHedge)

其他數據方面，運輸設備訂單月增率繼 10 月份下降 13.4% 後，11 月反彈 15.3%。隨著美國汽車工人聯合會 (UAW) 的罷工結束，汽車和零部件訂單反彈 2.8%。

另外 11 月的電氣設備、電器和零組件、初級金屬、機械以及電腦和電子產品的訂單有所增加。

整體來看，占美國 GDP 約 10.3% 的製造業持續受高利率的影響。儘管金融環境有所緩和，明年也有降息前景，但經濟活動可能仍不慍不火，因為有跡象顯示，由於預期需求走軟，企業正在抑制庫存積累。