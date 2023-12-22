〈台股盤前〉美光大漲激勵、台積電ADR漲2.5% 助指數開高

台股大盤指數昨 (21) 日受美股拖累，權值股三巨頭全倒，壓抑整體走勢，不過在 AI、航運族群脫鉤表態下，股價逆勢走揚，使得台股跌幅收斂。法人指出，雖台股昨日走跌，但回測月線有撐，仍維持多頭走勢。

回顧台股昨日表現，一度重挫近 200 點，但在 AI、航運族群強勢走升下跌幅收斂，台股下跌 91.46 點，終場收 17543.74 點。台股 2023 年倒數 6 個交易日，法人對於明年行情多數認為先下後上，不過需留意第一季高位階權重股的影響與修正，持股檔數過多，在月底前仍應逢高把握減碼機會。

市場消息方面，中鋼 (2002-TW) 昨日召開法說會，董事長翁朝棟指出，明年鋼鐵復甦狀況有望優於預期，加上鋼鐵景氣循環是 3 年，隨著第四季已經開始看到市況復甦，明年一定會比今年好。

另外，榮剛 (5009-TW) 與智冠 (5478-TW) 於昨日宣布，增發新股方式受讓對方增資發行之新股，透過換股合作深化策略合作關係，攜手共創健康娛樂生態圈，建構 B2C 的新動能。

美股四大指數則收復大部分失土，逢低買盤湧現，記憶體大廠美光漲勢強勁，飆漲 8.63%，2020 年 3 月以來單日表現最佳。台積電 ADR 同樣走揚，漲幅 2.51%。

道瓊指數上漲 322.35 點或 0.87%，收 37404.35 點，再創新高；那斯達克指數上漲 185.92 點或 1.26%，收 14963.87 點；標普 500 指數上漲 48.4 點 1/03%，收 4746.75 點；而費城半導體指數則上漲 110.93 點或 2.77%，收 4118.59 點。

美國商務部下修第三季 GDP，從 5.2% 下修至 4.9%，低於市場預期。另外，上周美國初次領取失業金的人數，即便從 20.3 萬人微幅上升至 20.5 萬人，但仍低於市場預期的 21.5 萬。