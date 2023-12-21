兆豐證看好金龍年台股3A+2C五大亮點 有望挑戰18600點

兆豐證券今 (21) 日舉辦 2024 投資展望說明會，對台股行情抱持中性偏正向的看法，預料明年國內景氣上揚，台股有望再衝高，挑戰 18600 點。

兆豐證表示，明年美國適逢大選年，美股呈現易漲難跌態勢，同時，聯準會 (Fed) 貨幣政策是台股走向的另一大關鍵，特別是市場對降息時機的預測，對主要股市、匯市和債市產生連動影響。

據 CME Fed Watchtool 截至 12 月中旬的數據顯示，至 2024 年 5 月 1 日的 FOMC 會議，降息可能性達 80%，若明年 6 月後啟動降息，國際美元因此走弱，資金將流向新興市場，包括台股，對風險資產評價上升也具激勵作用。

兆豐證特別提到，台灣半導體產業明年復甦力道強勁，企業獲利展望佳，有利台股表現。

對於投資方向，兆豐投顧董事長李秀利說明，龍年投資歸納「3A、2C」五大亮點趨勢；3A 包括 AI 伺服器、AIADAS、AI 軟硬體服務，而 2C 則指 CPO 共同封裝光學元件和潔淨能源 (CLEAN, 即綠能與儲能)。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC 設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

另一方面，兆豐證也邀請台經院景氣中心主任孫明德深入剖析全球經濟趨勢及景氣脈動，孫明德表示，明年很有可能出現「美中不足，全球受累」的現象，憂心國際兩大市場經濟表現都不如預期，美國金融壓力大、債務創新高，中國房地產仍有逆風，波及全球外銷市場，此外，消費者信心不穩定，還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。

孫明德指出，美國升息效應目前尚未完全顯現，因此 2024 年市場仍需要警惕金融波動的可能風險，但若就台股製造業來看，明年景氣樂觀，並認為，我國中央銀行因過往升息幅度並不如聯準會多，跟進聯準會降息的機會也不太高。