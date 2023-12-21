趨勢轉變！十年存款零利率後 日本銀行業開始調高利率了

對日本人來說，把存款放銀行賺利息，是一種幾乎已經被遺忘的經驗。自 20 世紀 90 年代以來，日本利率長期處於零值附近，日本大型銀行普通存款利率為 0.001％，代表民眾存入 100 萬日元，1 年利息也只有 10 日元。

不過，據《彭博》報導，隨著經濟形勢變化，日本銀行業悄然出現轉變：三菱日聯、三井住友、瑞穗等大型銀行最近幾周都將 10 年期存款利率提高到 0.2%，原本為 0.002%。

雖然利息還是很低，但此舉顯示日本金融業的方向正在逆轉——要知道，三井住友已經 12 年沒調過存款利率了。

與歐美國家相比，日本的存款比率較高，其中大部分是老年人的資產。出於對老年生活的不安，日本銀髮族紛紛把退休金和養老金存在銀行。

此外，由於投資困難，企業和機構投資者等也大幅增加存款。

日本政府「化儲蓄為投資」的呼籲似乎沒什麼效果，這也如實反映了民眾追求保本的意識。儘管近 30 年來薪資沒上漲，但多年來的通貨緊縮，令大部分民眾傾向於將一半以上資產放在沒有任何收益的銀行賬戶裡。畢竟，通縮不會導致購買力下降。

日本內務省公布的數據顯示，10 月日本消費者物價指數（CPI）從 3% 升至 3.3%，核心 CPI 從 2.8% 攀升至 2.9%，連續 19 個月高於日本央行的 2% 通膨目標。

隨著通膨率持續超過日本央行的物價目標，負利率政策結束的日子可能接近尾聲了，越來越多日本人開始希望能獲取更高收益。

野村東方國際證券研究部副總經理侯蘇寒表示，日本家庭財富中現金存款比重居高不下，並不是老齡化帶來的，而是在長期通縮背景下，實際利率為正值，「現金為王」是理性的選擇。目前日本家庭存款中活期存款比率已經進一步上升，這可能代表日本家庭開始注意到日本開始脫離通縮，如果不做資產配置，財富每年都會縮水。

分析師指出，如果日本工資持續上漲，帶動經濟穩健和股價上揚，人們自然會把銀行存款轉向投資商品。一些銀行的存款會減少得更快，可能會掀起不同銀行間存款利率的競爭。