紅海危機引爆航運股 航運價格還會繼續漲嗎？

紅海危機引爆，中國 A 股航運港口股逆勢走高，國航遠洋、錦江航運 (601083-CN) 、中遠海能 (01138-HK) 、海通發展 (603162-CN) 、寧波遠洋股價周一（18 日）收盤漲停，鳳凰航運 (000520-CN) 、寧波海運 (600798-CN) 等個股走高。

據《界面新聞》報導，近期紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發。多家貨櫃航運公司宣布暫停所有貨櫃船在紅海及附近海域航行。而蘇伊士運河—紅海這一國際航運要道，是世界上最繁忙的水道之一。

多家機構認為，如果紅海及附近海域的緊張局勢加劇，航運業進一步受干擾，國際供應鏈可能會受到衝擊。

全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇表示，A 股貨櫃航運股雖然股價上漲，但實際上是受到國際航運不確定性的刺激。這種活躍可能是投資者對紅海等地襲擊事件的短期反應，並非基於行業基本面的健康發展。

投資者應當注意這種活躍可能是短暫走勢，並非可持續長期趨勢。

中國數實融合 50 人論壇智庫專家洪勇說，國際供應鏈可能會受到一定的衝擊，但航運公司和國際社會會採取相應措施確保航運安全，減少風險。此外，國際航運行業也有一定因應能力和經驗。

美國國防部長 Lloyd Austin 周二宣布，將組成跨國聯盟，捍衛紅海商船的航運安全。

Austin 在訪問美國中東地區海軍基地期間宣布此消息，參與的國家包括加拿大、英國、法國、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、巴林、塞席爾。

華泰期貨發布研報則認為，紅海危機若導致繞道，將大幅增加亞洲 - 北歐航線成本，關注後續危機演變。目前亞洲至北歐港口有兩條傳統航線，分別是經過蘇伊士運河以及經過好望角到達北歐港口。鑒於經濟性考量，市場多選擇經過蘇伊士運河航線到達歐洲。

若紅海危機持續發酵，將會從兩個角度支撐集運歐線指數期貨價格。一方面，由於運距大幅增加，燃油消耗以及其他額外支出會大幅增加，進而提高成本；另一方面，由於船舶在海上單程運營時間增加近 10 天，大幅降低貨櫃船周轉效率，給運價帶來較強支撐。

中糧期貨的分析指出，貨櫃航運業四大咖在短短兩天內暫停了所有途徑紅海的航線服務，貨櫃航運業的「黑天鵝」真的來了。此次事件勢必造成遠東 - 北歐航線的運力減少、成本增加以及港口擁堵（供應鏈流動性降低），這些因素都會進一步支撐運價。換句話說，這波上漲行情的時間和空間維度都會進一步擴大。

