惠譽：全美都會區88%房價被高估

信評機構惠譽 (Fitch) 發布最新報告指出，美國大都會區有高達 88% 的房屋價值已被高估。

惠譽周三 (20 日) 表示，2023 年第二季全美房價被高估了 9.4%，因第三季房價持續上漲，預估價格將繼續維持在高檔。

美國房價漲勢在過去幾年有加快的趨勢。即使過去一年半來利率大幅上揚，較低的庫存和強勁的需求，仍持續推高房價。全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 周三表示，11 月美國房價中位數達到 387,600 美元，為連續第五個月上漲。

隨著房貸利率下滑至 7% 以下，美國房價可能繼續保持在高檔，因為即使需求持續增加，庫存預估仍將維持在較低水平。

惠譽還表示，全美大都會地區有 88% 的房屋價值已被高估，其中有半數以上的平均高估幅度達到至少 10%。房價被高估的前三大都會區分別是南卡羅來納州的北查爾斯頓 (North Charleston)、德州的艾爾帕索 (El Paso)，還有紐澤西州的肯頓 (Camden)。

不過，惠譽預估明後兩年的房價名目成長率將放緩，2024 年成長 0% 至 3%，2025 年成長 2% 至 4%。