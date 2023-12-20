美國房市低迷 這些領域飽受外溢效應所擾

美國聯準會 (Fed) 今年連續升息導致美國房市陷入停滯，包含五金行、家具銷售商和營建公司在內，相關產業因此飽受外溢效應衝擊。以下為《華爾街日報》整理出，近期房地產市場低迷，如何對仰賴相關支出的工人和企業造成影響。

家具支出減少

人們買房時，通常會先花費大筆資金在裝潢上，接著是家具。商務部數據顯示，因成屋銷售狀況低迷，今年的家具和裝修商店支出均較 2022 年下滑。

許多美國民眾不想搬家，也不想放棄幾年前鎖定的低房貸利率。但家得寶 (Home Depot) 財務長 Richard McPhail 表示，即使是那些沒有搬遷計畫的人，對於大型裝修計畫也抱持謹慎態度，高昂的借貸成本促使人們紛紛延後改造房屋的時間。

家得寶上月發布報告稱，繼疫情初期的強勁成長後，同店銷售額已連續四季下滑。

支出減少影響就業

住房支出減少，意味著與房市密切相關的產業及工人需求也跟著降溫，例如家具、電子產品零售商以及居家裝修商店，今年這些產業的就業人口均有所下滑。

房地產經紀人和物業經理等相關就業今年陷入停滯，與住房相關的服務性工作，例如造景設計的需求也趨緩。Jefferies 資深美國經濟學家 Thomas Simons 表示：「與住房相關的服務業肯定已陷入衰退。」

重建勢頭放緩

疫情封鎖期間，被困在家中的美國民眾興起住房建設和裝修熱潮，刺激新屋和改造支出激增。不過，隨著 Fed 調高借貸成本，對裝修活動的需求也就此降溫。

過去一年來，作為衡量建設中房屋狀況的營建許可數據波動不斷，與去年同期相比，1 月數據大減近 30%，但隨著購屋者發現市場上的成屋庫存稀缺，新屋營建活動也漸漸出現升溫趨勢。

美國商務部周二公布 11 月營建許可年增 4.1%，為 2022 年 7 月以來首次實現年度成長，反映經濟放緩可能已經觸底。繼今年稍早下滑後，美國新屋開工率也在上月大幅回升。

儘管如此，美國建築承包商協會 (Associated General Contractors of America) 首席經濟學家 Kenneth Simonson 預估，明年房市景氣不會太快出現轉變，成屋銷售「可能會在 2024 年持續低迷，並對銷售相關商品及服務的人造成打擊。」

美國此前公布 10 月成屋銷售跌至 13 年低點，隨著 11 月報告即將在周三 (20 日) 出爐，接受《華爾街日報》調查的經濟學家預估上月數據將再度下滑。然而，2022 年初以來多呈下滑趨勢的營建活動，上月卻有所改善，為美國房市的一大正面跡象。