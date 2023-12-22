法興銀行警告：2024年將有巨大泡沫等著破裂

法國興業銀行分析師展望 2024 年金融市場，認為明年將有一個巨大泡沫等待破裂。

他們指出，2023 年宏觀經濟有兩項重大意外：美國經濟沒有衰退，中國即使放寬防疫措施，也沒有實現強勁復甦。

投資人將如何定位 2024 年？

聊天機器人 ChatGPT 的問世引發一場大規模的「錯失恐懼」(FOMO) 反彈。分析師指出，即使債券殖利率飆升至 5% 以上，也未能澆熄大眾對 AI 的熱情。

分析師表示，美國科技股的優異表現主要受到「Magnificent 7 (科技 7 巨頭)」的推動。

美銀分析師將主導漲勢的股票組合稱為「Magnificent 7」，主要集中在人工智慧、雲端運算、線上遊戲以及軟硬體技術成長趨勢，這 7 家公司分別為：特斯拉 (TSLA-US)、輝達 (NVDA-US)、Meta Platforms(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)。

隨著 2023 年接近尾聲，美國科技股在大盤指數中的權重相當於 2000 年夏季短暫繁榮時期 (與網路泡沫相關的時期) 所觀察到的權重。

分析師強調，除了 2000 年那斯達克泡沫的瘋狂之外，目前 7 倍的 IT 溢價與以往一樣高。

儘管包括花旗和高盛等大多數華爾街策略師都認為科技股繼續跑贏大盤的可能性較高，但法國興業銀行的分析師對此觀點抱持謹慎態度。

已執業 40 年的法興分析師警告，2024 年將發生一場足以撼動投資者核心的大衝擊，這並非美國或中國是否會陷入經濟衰退，也不是通膨和利率是否略高或略低於預期。

他們寫道：「會嚴重衝擊投資組合的最大意外是美國 IT 市值泡沫破裂，導致整個美國市場陷入低迷。」