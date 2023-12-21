美國醫療保健股2024可望揚眉吐氣 巴隆推薦這6檔

美國醫療保健股經歷了糟糕的一年，但分析師和投資者現在對 2024 年持樂觀態度，且該產業過去幾個月已開始反彈。

對於打算在 2024 年再次進入醫療保健領域的投資者來說，其挑戰是挖掘這一年表現不佳而創造買進機會的股票。

《巴隆》周刊撰稿人 Josh Nathan-Kazis 篩選了 S&P 500 醫療保健產業指數，挑選出截至 12 月 18 日年減至少 10% 的股票，並在其中挑出 6 檔股價最遠低於分析師平均目標價的股票 (根據 FactSet 統計數據)，其想法是找到那些經歷過大幅拋售但華爾街仍然認為有成長空間的股票。

上榜股票包括：Covid-19 疫苗製造商莫德納 (MRNA-US)、生命科學器材製造商 Bio-Rad Laboratories (BIO-US)，以及健康保險公司 Humana (HUM-US) 以及醫療保健公司信諾集團 (Cigna Group) (CI-US)、製藥公司英賽德 (Incyte) (INCY-US) 和必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb) (BMY-US)。

截至 12 月 18 日， S&P 500 醫療保健板塊指數年減 1.5%，同期 S&P 500 指數則上漲 23.5%。

一連串因素導致醫療保健板塊的表現遠遜於大盤，包括：對藥品價格改革的擔憂、即將到來的專利懸崖、利率上升的影響，以及科技股太強勁 (科技股支撐廣泛大盤上漲)。

Josh Nathan-Kazis 認為，其中一些趨勢明年可能會逆轉，例如降息可望為生物技術和製藥業帶來活力，且專家認為，目前股價可能已經消化藥價改革的衝擊。

莫德納若要追上平均目標價，需要多方配合，近幾個月來該股波動極大，但仍可想像若有一連串好消息會重新喚醒投資人對該股的熱情。

Bio-Rad 自 2021 年中期以來，隨著生物技術產業走跌，其股價已跌逾 50%，倘若降息可推動生技股復甦，這對 Bio-Rad 和其他生命科學工具製造商來說是一大福音。

製藥商英賽德和必治妥施貴寶未來幾年均將面臨陡峭的專利懸崖。然而，儘管英賽德的專利即將到期，但分析師仍樂觀看待其股價。

Leerink Partners 分析師 Andrew Berens 將英賽德股票評級自「符合市場表現」上調至「跑贏大盤」，並將目標價自 65 美元上調至 78 美元，稱其研發業務看起來很強勁。

Berens 認為，在新研發主管帶領下，公司似乎重新調整工作重點，妥善利用其在骨髓增生性疾病領域的主導地位。

健康保險公司 Humana 和 Cigna 也入選，近幾周這兩檔股票曾因兩家公司合併的傳聞而受影響，直到本月初 Cigna 取消了對 Humana 的收購。