大摩 : AI將在2024美股中大放異采

生成式人工智慧 (AI) 在 2023 年大爆發，並快速滲透進大眾生活。相較於在消費端的狂熱，AI 在企業端發展緩慢。

摩根士丹利發表報告指出，雖然 AI 受到業界廣泛關注，但尚未對支出產生「實質性影響」。2023 年生成式 AI 相關的 IT 支出較少，但預計在未來幾年將有顯著成長。

大摩對資訊長 (CIO) 的調查顯示，投資優先順序受到 AI 的影響，但支出還未見實質性，95% 的受訪者表示對優先順序沒有或影響很小，92% 的受訪者表示公有雲端沒有支出或支出低於 5%。

雖然 AI 的發展存在著許多不確定性，但毫無疑問，企業在 AI 方面的支出將會成長。大摩指出 AI 將對整體 IT 預算產生影響，且大部分的支出將反映在雲端服務上。

大摩指出，到 2024 年，前 10 大雲端運算服務商的資本支出將達到 2000 億美元，較 2021 年增加 500 億美元，主要是在 AI 方面投資增加。

56% 的 CIO 受訪者預計 AI 將在 3 年 內對雲端運算支出產生 5% 以上的影響。跡象顯示大部分 AI 支出成長在於雲端運算中。超過 50% 的 CIO 預計部分 AI 將被安置在本地或雲端或兩種形式混合。

此外，18% 的受訪者預計，與先前預期相比，由於最近的 AI 創新，未來 12 個月在企業硬體上的支出會增加。33% 的人預計未來 3 年將增加，代表 AI 支出可能是額外增加，而不是蠶食傳統 IT 基礎設施支出。

值得一提的是，企業端 AI 化緩慢是由於消費級科技周期和企業軟體採用周期不同。消費級科技周期可能很快，就像 ChatGPT 僅用了 5 天就達到 100 萬用戶；而企業軟體的更替往往更為謹慎，這是由於企業對「bug」更加在乎， 著重整合和專有的工作流程，以及更高的客戶留存率，因此現有軟體更換周期更長，採用速度也因此較慢。

進一步來看，企業在 AI 方面擴大開支，資金源自何處？大摩指出，部分資金來自節省的勞動成本，AI 軟體供應商可望從過程中受益。透過節省勞動力，軟體供應商就可以獲得 1500 億美元的資金，但這只能支持總體 IT 預算成長的 3%，約占軟體預算的 15%，因此需要更多預算。

此外，大摩認為，AI 支出保持成長，軟體和晶片業可能是最大受益者，軟體和半導體產業今年以來分別上漲 53% 和 47%。企業資金支出早期可能流向資料中心建置、CRM 應用和策略諮詢等方面。