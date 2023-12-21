供應鏈改善+車價降低 專家 : 2024年會是買車的好時機

今年對於駕駛人來說，購買新車和二手車都很昂貴，因為有限的庫存和高昂的借貸成本影響了負擔能力。

Edmunds 洞察總監德魯里 (Ivan Drury) 表示：「利率對購買力造成很大的影響。」

然而，專家表示，消費者可能會在 2024 年看到更低的價格。供應鏈的改善應該會增加庫存，而降息也即將到來。

市場研究公司 AutoPacific 產業分析師瓦堤 (Paul Waatti) 表示：「與今年相比，2024 年將是消費者購買汽車的好時機。」

新車平均交易價格在 11 月連續第三個月低於去年。凱利藍皮書的數據顯示，11 月新​​車平均售價為 48247 美元，比 10 月上揚不到 1%，但比去年下降 1.5%。

根據 Edmunds 的數據，11 月的平均車價略低，為 47939 美元。

2023 年，市場高需求遇到低庫存使得折扣空間很小。專家表示，明年這種情況可能會發生變化，因為經銷商將有動力在停車場銷售更多汽車。

瓦堤說：「隨著供應量的增加，往往會出現更多的激勵措施。」

他說，汽車買家也可以在折扣前看到更多標價較低的車型。隨著供應鏈繼續正常化，「我們將開始看到汽車製造商生產更多更便宜的低階車型，這應該有助於降低平均每月付款。」

他表示，大多數去年購買新電動車的消費者仍被視為「早期採用者」，意指喜歡擁有最新技術且對價格不太在乎的買家。

瓦堤說，「到目前為止幾乎所有早期採用者都已經進場了。現在對電動車的自然需求開始出現，但不那麼強勁，導致銷量略有下降。」

一些汽車製造商正在重新調整生產，以應對需求下降。以福特汽車 (F-US) 為例，該製造商計劃在 2024 年將 F-150 Lightening 的產量削減一半。德魯里說：「這是一個非常高的數字。」

他表示，同樣，通用汽車 (GM-US) 也表示將延後一年推出全電動雪佛蘭 Silverado。

德魯里說，「我們對這些車輛寄予厚望，充滿期待，但它們卻沒有實現。」

瓦堤表示，雖然市場預計將繼續成長，但成長速度不會像過去 12 至 18 個月一樣。

德魯里說，經過兩到三年的「全速發展」，電動車現在「停在經銷商地盤上積滿灰塵」，「車主也沒有以前的熱情了。」

隨著製造商和經銷商希望清理這些車輛，消費者明年可能會遇到更豐富的激勵措施以及更便宜的新車型。