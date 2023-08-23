滙豐招募金融新血 祭18個月培訓計畫培養國際金融人才

滙豐 (台灣) 銀行今 (23) 日宣布，啟動 2024 年「年輕銀行家培育計畫」招募，預計網羅 15 位以上的金融新血，透過 18 個月國際化且全面完整的培育計畫，培養台灣青年人才成為未來國際金融領袖，不論是明 (2024) 年即將畢業或是已畢業者，可在 10 月 31 日前線上報名。

總部設立於英國倫敦的滙豐 (台灣) 銀行，是台灣唯一的全方位國際性銀行，集團將人才培育視為重點策略之一，透過完整的培訓與輪調計畫，並提供跨國團隊合作與多元職涯發展，幫助年輕學子拓展視野格局、快速建立人脈網絡，打造新世代競爭力，為台灣金融界培育頂尖的未來經理人才。

滙豐 (台灣) 銀行表示，規劃招募的「年輕銀行家培育計畫」，在工商金融業務處與財富管理暨個人金融事業處皆開放名額；其中財富管理暨個人金融事業處中的環球私人銀行也參與培育計畫，是業界少見為年輕學子提供世界級人才培訓機會的私人銀行。

根據滙豐銀行規劃，新血招募將針對每個人量身打造培育計畫，並安排導師與夥伴協助支持與引導其職涯發展。入選的優秀人才亦有機會負責銀行重要的專案，並與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管開會交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力。

滙豐 (台灣) 銀行表示，「年輕銀行家」錄取後首年享有極具競爭力的薪資待遇、大幅優於勞基法的年假與健檢福利，更有機會第一手學習掌握大型國際銀行的跨國經營管理。

滙豐 (台灣) 銀行表示，內部職涯發展管道多元透明，2021 年內部轉職與晉升人數將近 290 人，而主管職由內部同仁轉任或升遷的比例超過 87%，充分展現滙豐銀行致力推動鼓勵同仁發展的人才策略。

此外，滙豐 (台灣) 也同步啟動 2024 年「暑期實習生培育計畫」招募，申請期限同樣至 10 月 31 日截止，只要是就讀大三 / 碩一或將於 2025 年畢業的同學們，只要對金融業具有企圖心與高度熱忱，不限就讀科系，都歡迎一起搭上年輕銀行家特快車，在畢業前優先於世界級金融集團歷練，發展自我潛能。

滙豐 (台灣) 銀行表示，「暑期實習生培育計畫」將在 2024 年 7 月進行為期 8 週的紮實培訓，實際參與銀行營運業務。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為 2025 年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。