〈逸達展望〉明年兩藥品策略並進 2025年迎營運高峰

逸達 (6576-TW) 明 (2024) 年將展開新藥啟動授權，以及晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 三個月劑型申請美國藥證，若兩大策略順利完成，看好 2025 年將迎來新一波營運成長。

逸達已上市銷售的晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑，目前在美市占率維持 10%，除了美國市場外，歐洲市場預計明年第二季上市該藥品、中國則規畫明年下半年送藥證申請。

董事長簡銘達表示，CAMCEVI 六個月針劑在美銷售將穩定銷售成長，市場需求更大的是 CAMCEVI 三個月劑型，目前公司已經完成 CAMCEVI 三個月劑型的製程放大與優化，待進一步完成 12 個月的安定性測試。

根據逸達規劃，CAMCEVI 三個月劑型明年底向美國 FDA 提出藥證申請，若審查一切順利，有機會 2025 年第二季取證，此外各階段也將會收取里程碑金；後續也規劃向歐洲申請藥證。

授權部分，簡銘達指出，NCE 新成分新藥產品 MMP-12 抑制劑新藥 FP-025 完成臨床試驗報告後，持續與潛在授權對象洽談中，目標明年完成。

逸達以兩個作用機制 MMP-12 抑制劑與 ALDH2 活化劑來研發新藥，其中 MMP-12 抑制劑治療過敏性氣喘新藥 FP-025，今年第二季初完成 2A 期概念性驗證試驗。