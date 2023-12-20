境內基金總規模近6.4兆元創高 投信七雄今年成長優於整體平均

全球股債市 11 月起吹起反攻號角，資金重返投資市場，加上新基金募集助攻，推升境內基金總規模來到近 6.4 兆元，再創歷史新高，累計今年來成長幅度達 31.8%，其中，復華、永豐、統一等 7 家投信超越整體平均。

根據投信投顧公會統計數據顯示，境內基金總規模在今年 8 月站上 6 兆元大關後緩步震盪向上，11 月因美國聯準會 (Fed) 停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股債市大漲，推升規模再成長 6%，並創下今年來單月最高增幅，復華、群益、元大、野村等投信同期間增幅皆超過 8%。

除了行情因素之外，今年 ETF 百花齊放，加上新基金募集，成為各家投信及境內總基金規模再創新猷的一大功臣。

根據投信投顧公會統計，今年截至 11 月底，累計規模增長幅度超越整體平均的投信公司共有 7 家。復華投信 6 月發行首檔台股月配息 ETF - 復華台灣科技優息 (00929-TW) 吸金逾千億，帶動今年整體增加 1729 億元、成長 65% 奪下冠軍，永豐、統一各增加 292、535 億元，增幅 61%、58% 拿下二、三名，群益、元大、中國信託及國泰等四家業者在新募集及既有美債 ETF 持續吸金發力下，今年來規模增長都超過千億元，使成長幅度皆優於整體平均的 31%。

復華投信投研團隊表示，Fed 結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期，有利帶動 2024 股債雙漲格局，持續看好台股及全球科技股走勢，各債市因通膨疑慮下降，也將吸引資金回流而有表現空間，並挹注基金規模成長動能。

復華台灣科技優息 ETF 經理人許忠成表示，台股電子指數自 11 月以來累積不小漲幅，近日出現震盪，著眼 AI 趨勢發展可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環，並推升台股電子產業獲利表現，若遇市場震盪可逢低分批布局，掌握後續的成長契機。