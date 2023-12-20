〈焦點股〉AI PC買盤炙熱搶鏡 華碩刷新天價、宏碁登12年高點

隨著 PC 產業庫存去化，加上 AI PC 將問世，內外資紛紛看好筆電明年換機潮，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(20) 日買盤持續炙熱，股價大鳴大放，強漲逾半根停板，其中宏碁今日成交量更是台股第二大、華碩更刷新天價。

台股今日在 17600 點上下震盪，不過迎來 AI PC 元年，相關概念股躍升資金追足焦點，宏碁在內外資連日買單下，今日再度爆量強漲逾 8%，創近 12 年來新高。

宏碁旗下 Acer Swift Go 14 筆電，搭載英特爾「Intel Core Ultra 7 155H」處理器，配備專屬 AI 引擎 Intel AI Boost 及 Intel Arc 顯示晶片，驅動多項 AI 功能。董事長陳俊聖曾表示，疫情的短期效應、存貨現象都已經過去，將回到季節性走勢，未來則在 AI 具體應用出來後，帶來新一波需求。

華碩最高飆上 456 元，刷新天價。公司推出 Zenbook 14 OLED，通過 Intel Evo 認證，搭載最新 Intel Core Ultra 處理器和 Intel Arc 顯示晶片，有效降低 CPU 負載，大幅提高運算能力。