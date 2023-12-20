〈焦點股〉AI PC買盤炙熱搶鏡 華碩刷新天價、宏碁登12年高點

〈焦點股〉AI PC買盤炙熱搶鏡 華碩刷新天價、宏碁登12年高點。(圖:Shutterstock)
〈焦點股〉AI PC買盤炙熱搶鏡 華碩刷新天價、宏碁登12年高點。(圖:Shutterstock)

隨著 PC 產業庫存去化，加上 AI PC 將問世，內外資紛紛看好筆電明年換機潮，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(20) 日買盤持續炙熱，股價大鳴大放，強漲逾半根停板，其中宏碁今日成交量更是台股第二大、華碩更刷新天價。

台股今日在 17600 點上下震盪，不過迎來 AI PC 元年，相關概念股躍升資金追足焦點，宏碁在內外資連日買單下，今日再度爆量強漲逾 8%，創近 12 年來新高。

宏碁旗下 Acer Swift Go 14 筆電，搭載英特爾「Intel Core Ultra 7 155H」處理器，配備專屬 AI 引擎 Intel AI Boost 及 Intel Arc 顯示晶片，驅動多項 AI 功能。董事長陳俊聖曾表示，疫情的短期效應、存貨現象都已經過去，將回到季節性走勢，未來則在 AI 具體應用出來後，帶來新一波需求。

華碩最高飆上 456 元，刷新天價。公司推出 Zenbook 14 OLED，通過 Intel Evo 認證，搭載最新 Intel Core Ultra 處理器和 Intel Arc 顯示晶片，有效降低 CPU 負載，大幅提高運算能力。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞