〈永立榮展望〉明年1/3轉興櫃 保養品轉型獨家授權擴大國內外市場

永立榮 (6973-TW) 預計明年 1 月 3 日從櫃買戰略新板轉為興櫃板，董事長簡奉任表示，旗下小鹿羊水幹細胞保養品已經與麗豐 - KY(4137-TW) 完成品牌轉換，預計下 (1) 月會有產品在台灣與中國市場展開銷售，有助第一季營收顯著成長。

永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，營運也採新藥開發與醫美保養品銷售的雙軌策略，其中，醫美保養品是透過小鹿羊水幹細胞來進行開發，原本是透過自有品牌與電商來銷售，不過近期調整銷售策略，與麗豐旗下克麗緹娜來合作。

簡奉任指出，麗豐獨家取得保養品在台灣與中國的市場，預計明年 1 月 3 日會有新品發表會；北美地區則與北美最大醫美連鎖品牌加拿大 VLSC 集團合作，另外，東南亞市場也正在洽談中。

永立榮表示，目前國際醫美保養品原料仍以動、植物與礦物為主要原料來源，絕大多數先進國家，基於醫學倫理、防範不當取得手段、製造品質控管不易、無法大量製造等考量，尚未開放人源材料。

而永立榮以鹿羊水為來源的原料，沒有倫理問題，製造與品質管控容易，也無其他動物可能攜帶的疾病風險，將是永立榮發展醫美保養品的主力。至於台灣將開放人源材料，永立榮強調，將不會缺席此市場。