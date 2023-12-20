〈焦點股〉AI瘋牛行情助攻 00757躍首檔年漲幅100%原型股票ETF

全球掀起 AI 瘋牛行情，統一 FANG + ETF(00757-TW) 今 (20) 日開盤突破 66 元，今年累積漲幅正式超過 100%，為台股第一檔單年漲幅達 100% 的原型股票 ETF。全球資金簇擁 00757 成分股中的美股七巨頭，使得 00757 屢創新高，對空手者來說，想下手卻又擔憂追高，可以利用 ETF 定期定額，逐步建立部位、分散風險，參與 AI 趨勢中科技巨頭的長期成長果實。

00757 去年封關價為 32.95 元，元月初最低一度跌到 32.45 元，隨著跌深反彈、加上 AI 大爆發啟航，00757 在 6 月突破去年高點後就一路「見高不是高」，即使第三季隨 AI 漲多修正，也都屹立於 55 元之上，呈現看回不回。美國升息到頂趨勢確立，00757 在 11 月開始放膽高飛，今日以 66.1 元開出，最高衝上 66.25 元，今年累積漲幅超過 100%。

翻開台股自 2003 年第一檔 ETF 掛牌以來的歷史，據 CMoney 統計，2009 年為金融海嘯隔年的強勢反彈年，當年僅有一檔電子 ETF 年漲幅 99.35%。但之後沉寂十年，就算加計槓桿型正 2 ETF，都不再有年漲幅超過九成的 ETF。直到 2020 年，00757 單年漲幅以 92.54% 封王收官，戰勝所有槓桿、期權商品型 ETF。

00757 今年再度以累積漲幅翻倍解鎖怪物級紀錄，為台股首檔單年漲幅超過 100% 的原型股 ETF，遠勝第二名僅約七成的績效。

統一投信表示，00757 雖僅有十檔成分股，但檔檔都是破壞性創新成長型高科技龍頭股，引領美股狂飆的「絕地七騎士」全是 00757 囊中物，台灣投資人透過 00757 就能輕鬆參與全球資金盛宴。

隨著美國降息趨勢確立，美科技股搶攻估值上調的多頭行情，2024 年更將是 AI 大爆發年，在 AI 題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望如虎添翼，獲得新長線成長動能。