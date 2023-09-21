〈財報〉聯邦快遞Q1獲利高於預期 上調全年財測 盤後漲逾5%

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 周二 (20 日) 發佈 2024 會計年度第一季 (8/31 止) 財報，獲利大於華爾街預期並上調全年財測，激勵盤後股價漲逾 5% 。

聯邦快遞將 2024 全年 EPS 自先前估計的 16.50 美元至 18.50 美元區間範圍，上調為 17 至 18.50 美元，前者中值為 17.50 美元，後者中值約 17.75 美元，即預測中值上調 25 美分。2023 全年 EPS 接近 15 美元。

雖然 EPS 僅上調 25 美分，低於第一財季 EPS 超出預期的 84 美分，但投資者似乎贊同該公司的保守態度。盤後交易中，聯邦快遞股價上漲 5.34%，報每股 263.89 美元。

FY23 Q1 (8/31 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後 EPS： 4.55 美元 (去年同期為每股 3.44 美元) vs. 3.71 美元

營收：217 億美元 (去年同期為 232 億美元) vs. 217 億美元

營業利潤率： 7.3% vs. 接近 6%

包括聯合包裹服務公司 (UPS-US) 進行勞資談判、老牌貨運巨擘 Yellow 宣布破產，這些產業大事件對聯邦快遞的業績產生正面影響，該公司也正盡其所能控制成本。

聯邦快遞執行長 Raj Subramaniam 表示：「聯邦快遞陸運 (FedEx Ground) 的季度業績表現出色，再加上聯邦快遞 (FedEx Express) 獲利改善，以及整個組織戮力控制開銷，令整體財務業績高於預期。聯邦快遞處於有利地位，可持續提高獲利能力，同時讓組織更靈活、高效並按數據調整。」

投資者先前在邁入第一季時要考慮許多點，包括 UPS 因勞資談判將部分業務分流給聯邦快遞，避免遭潛在罷工衝擊。當然，由於 UPS 在 8 月底完成新勞資協議，所以沒有發生罷工。

花旗分析師 Christian Wetherbe 報告指出，大約一周前，UPS 稱實際上第三季每股獲利會較預期共識低 25%， 而這歸咎於勞動力成本上升以及載運量變化。

Wetherbe 對聯邦快遞的表現感到滿意，其周三報告寫到：「總體而言，業績和財測優於我們的看漲預期，應該會推動股價走高。」他將該股評為「買進」，並設定 295 美元的目標價。

Raymond James 分析師 Patrick Tyler Brown 報告補充，Yellow 破產也讓聯邦快遞受益，因為 Yellow 主要業務是零擔服務 (LTL)，聯邦快遞也有零擔業務。(即一張貨運單拖運的貨物重量或容積不足以裝滿一車，因此會與其他貨運單併單，共用一輛貨車。)

自聯邦公司上回發布財報以來，UPS 和 Yellow 的事態發展推動聯邦快遞股價上漲約 8%，接下來聯邦公司正靠削減成本的措施推動股價上漲。