鼓勵使用聯名信用卡 聯合航空降低常客里程回饋方案

聯合航空 (UAL-US) 計劃讓客戶更容易透過聯名大通信用卡獲得精英身份，成為最新一家調整其高獲利飛行常客計劃以獎勵大手筆消費者的航空公司。

該航空公司明年不會改變精英常客的門檻，這是自新冠疫情開始以來該航空公司的第一次。相反，聯航周四 (9 日) 表示，2024 年客戶在聯名卡上每消費 500 美元將獲得 25 個合格積分。目前客戶每消費 12000 美元即可獲得 500 點積分。該公司還將取消獲得精英資格的信用卡支出上限。

旅客需要 5000 點合格積分加上 4 趟航班才能獲得最低等級的銀卡身份，或同時擁有航班和積分。

航空公司為菁英人士提供獎勵，例如免費升等、優先登機和其他福利。

但近年來，隨著旅客在新冠疫情期間繼續消費，而且航空公司允許客戶即使不坐飛機也能保有等級，近年來，精英常客的數量激增。

這對航空公司提出挑戰，在保持其自有方案獨特又合理方際，還得避免激怒那些與其他旅客爭奪升等或機場休息室使用權的精英人士。

達美航空 (DAL-US) 9 月表示，精英會員資格將僅根據消費授予，而不是航班和消費的組合。不過上個月在客戶投訴後，達美航空取消了對其「飛凡里程常客計劃」和休息室使用限制的一些變更。