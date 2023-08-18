數據：美國7月信用卡拖欠率達到疫情前水準

Seeking Alpha 的數據顯示，美國 7 月份信用卡拖欠率攀升至疫情前的水準，達到 2.67%，超過 2019 年 7 月的平均水準的 2.64%。

由於疫情時期的財政刺激計劃為消費者和家庭資產負債表帶來支撐，信貸質量指標在過去 3 年左右的時間裡一直保持在異常低的水準。

不過，Wolfe Research 分析師 Bill Carcache 指出，信貸情況正在惡化，但速度非常緩慢。 長期高利率前景最終應該會削弱勞動力市場。不過，只要就業狀況保持強勁，消費者信貸的惡化速度就會保持漸進模式。

Jefferies 分析師 John Hecht 在月度信用監控報告中寫道，7 月信用卡結果符合正常化預期，拖欠率和上升，強勁的貸款需求。他表示，支付率有所下降，但仍高於疫情前的水準。

Bankrate 資深產業分析師 Ted Rossman 表示，2022 年的利率漲幅超過有記錄以來的任何一年。隨著央行數次升息後，消費者可能會看到他們的信用卡利率「在一兩個月內」上升。

花旗財務長 Mark Mason 曾預估，到 2024 年初左右，品牌信用卡的拖欠率可能回升到 3.0-3.50% 的「正常水準」，零售服務則會回升到 5.0-5.5%。

瑞銀集團 (UBS) 以 Erika Najarian 為首的分析師預測，經濟情勢惡化，將導致 2023 年到 2024 年的信用惡化，從即將到來的經濟衰退中推估，虧損最終將超過疫情前水準。儘管如此，貸款違約情況預估「將低於前幾波衰退的高峰」。