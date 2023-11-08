紐約聯準銀行：美國Q3信用卡債務餘額、拖欠率雙雙上升

紐約聯準銀行周二 (7 日) 發布報告，隨著強勁的經濟帶動信用卡債務成長，第三季美國家庭債務水平進一步上升，與此同時，有愈來愈多跡象顯示，部分借款人在債務管理上面臨挑戰。

報告顯示，第三季美國整體債務水平上升 1.3%，達到 17.29 兆美元。其中，信用卡餘額增加 4.7%，達到 1.08 兆美元，且過去一年來共計增加了 1540 億美元，是該行自 1999 年開始追蹤該數據以來最大增幅。

紐約聯準銀行經濟學家 Donghoon Lee 表示，信用卡餘額大幅增加，和強勁的消費者支出和實質國內生產毛額 (GDP) 的成長狀況相符。

在聯準會 (Fed) 升息和整體借貸成本普遍上升的環境下，美國第三季 GDP 仍勁揚 4.9%，創下近兩年來最快增速。然而，借貸成本飆升引發對債務管理的擔憂，紐約聯準銀行便指出，雖然貸款拖欠率仍處較低水平，但正在上升。

截至 9 月當季，美國整體債務拖欠率較第二季增加 3%，仍低於 2019 年第四季 (即疫情之前) 的 4.7%。

Lee 表示，各個收入群體和地區的卡債拖欠率均持續上升，但特別集中在千禧世代，以及擁有車貸或學貸的族群。

第三季新增房貸總額為 3860 億美元，截至 9 月的房貸餘額整體水平增加了 1260 億美元，達到 12.14 兆美元；車貸餘額增加了 130 億美元，達到 1.6 兆美元，延續 2011 年來的上升趨勢。

紐約聯準銀行經濟學家在隨報告發布的部落格文章中寫道，考量到總體經濟穩健，信貸問題加劇令人感到困惑。「很難解釋為何拖欠率上升，這是貸款轉移、過度放貸，還是借貸成本上升及物價壓力所引發的經濟結果，是值得研究的重要議題。」

另外，第三季學生貸款債務總額增加了 300 億美元，達到 1.6 兆美元。這項數據是在恢復學貸還款後所得出的。面對恢復還款後可能衝擊民眾消費力的擔憂，紐約聯準銀行近期發表研究認為，這只會帶來溫和阻力。