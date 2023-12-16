淡化立即寬鬆可能性 Fed官員：可能明年Q3某個時間點開始降息

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，如果 2024 年通膨如意料中下滑，聯準會 (Fed) 可能在第 3 季某個時間點開始降息。這番話打消了市場對立即降息的期盼，不過也描繪出未來幾周可能升溫的辯論過程。

波斯提克周五 (15 日) 接受路透專訪時說，他預估以個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的通膨，到 2024 年年底將降至 2.4%，此一進展足以讓 Fed 在明年下半年降息兩次 (每次 0.5 個基點或 1 碼)。

他說，「我不認為這 (降息) 將是立即發生的事」，決策官員仍需要「好幾個月」的時間蒐集足夠數據，以確信通膨將持續下降，才會讓基準利率脫離當前的 5.25-5.50% 區間。但他也透露，已要求同僚討論降息的原則和門檻，準備參與相關辯論。

威廉斯、古爾斯比看法

波斯提克將在 2024 年輪值聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員。在他發言之際，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日接受 CNBC 訪問時，試圖對市場的降息押注潑冷水。

有永久投票權的威廉斯說，降息並非 Fed 官員此刻討論的主題，並說，期貨市場預估明年 3 月降息的想法「尚不成熟」。

威廉斯說：「就足夠的限制性而言，我們看來已經達到或接近這個水準，但情況可能會發生變化。過去一年來我們學到的一件事是，數據可能會以令人驚訝的方式發生變化，如果通膨的進展停滯或逆轉，我們需要準備好進一步收緊政策。」

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austin Goolsbee) 同日接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時，則未排除明年 3 月降息的可能性。他今年有投票權，明年則非輪值委員。

當被問到對威廉斯發言的看法時，古爾斯比說，如果經濟數據顯示需要進一步升息，他就會支持升息，但如果通膨循著當前路徑前進，降息可能是合適的。他預估明年利率會比現在低，但不會大幅下降。

波斯提克降息預估比其他官員保守

波斯提克的談話，為 Fed 本周三會議中呈現的政策轉向做了進一步說明。根據會議結論，決策官員同意，若無通膨意外，當前利率已足夠抑制通膨，主席鮑爾在會後記者會的鴿派談話，更讓投資人加碼押注降息最快明年 3 月到來。

波斯提克在 Fed 內部立場偏鴿派。今年 6 月、也就是 Fed 升息 1 碼的前一個月，他曾主張貨幣政策限制性已經足夠。他也曾說，從那時迄今，儘管經濟持續成長，但通膨下降速度比他意料中的快，這能避免失業率上升，有助於實現 Fed 希望看到的「軟著陸」。

值得注意的是，波斯提克不只對過度升息保持謹慎，對過早降息也有同樣的警惕。他希望降息之前必須確保通膨充分受到抑制，甚至他對明年降息兩次的預測，也比 Fed 許多官員預估的三次 (3 碼) 來得保守。

他說，「我們快走到降息地帶附近」，三個月到六個月的通膨數據將有助於相關辯論。目前 Fed 偏好的通膨指標、核心 PCE 通膨率約 2.5%。

但他也說，考量到疫情曾發生多次出人意料、有好有壞的狀況，因此不會現在就做出任何預判，或是被過於固定的預測綁住。

波斯提克同日稍後接受 Marketplace 廣播的訪問，強調對降息的謹慎態度，「這是我們必須堅定的時候，確保我們不會太快跳到結論，並宣布 (對抗通膨) 取得勝利」，通膨仍高於目標，「前方還有一段路要走。」