The Trade Desk攜手KKTV導入UID2 實現精準行銷

廣告科技公司 The Trade Desk 今 (19) 日宣布攜手 KKTV，導入 Unified ID 2.0(UID2) 數位身分識別解決方案，並結合全新演算法，為消費者提供關聯性較高的廣告。除更精準投放廣告，也能滿足消費者對隱私的要求，以及具透明度身分識別解決方案的需求。

台灣串流影音近年蓬勃發展，以觀看廣告換取免費內容的廣告隨選視訊 (Advertising VOD, AVOD) 逐漸成為消費者主要觀影模式之一，進一步推升廣告主行銷預算的轉移。

根據統計數據顯示，2023 年台灣 AVOD 廣告市場營收成長將超過 40 億台幣，用戶數預計在 2028 年將成長至 1180 萬人。The Trade Desk 指出，搶攻數位廣告商機，已成為本土串流影音業者創造高營收的機會。

此外，隨著消費者隱私意識抬頭，加上第三方 Cookie 將退場，數位廣告市場得兼顧隱私權益及精準行銷的廣告行銷解決方案，UID2 的導入便能兼顧用戶隱私安全及達到精準行銷。

KKTV 預期，導入 UID2 後將創造兩大優勢，包括增加客戶信任及改善用戶體驗。KKTV 說明，深入瞭解受眾興趣、偏好後，進一步實現精準行銷，提升廣告成效，增強客戶信任。同時，導入 UID2 後，KKTV 將提供用戶更具關聯性的廣告內容，進而提升用戶觀影體驗及參與感。

The Trade Desk 北亞區媒體拓展總經理蔡秉熹表示，隨著用戶更注重隱私安全，以及 2024 年 Cookie 將退場，加上 CTV/OTT 市場成長之際，期待未來有更多業者加入，一同創造更透明、廣告成效更佳的數位廣告生態系。