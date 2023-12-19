【新台股龍捲風】鋼鐵、航運、防疫做先鋒，AI才是真主流！

大家都知道聖誕節外資放假，內資盤，市場普遍預期會拉中小型個股！但卻殺中小型！所謂何事？邏輯？解決之道？將來？根據龍捲風操盤術：加權日 KD 死亡交叉，指數一度大跌 154 點，而後收下影線，主要是台灣 50 還要再漲（日 KD 尚未死亡交叉)）而中小型個股較弱，主要如節目所說，OTC 日 KD 死亡交叉！解決之道還是靠美股 + 台幣，目前美股日 KD 持續黃金交叉，仍會再漲，台幣今雖貶，但趨勢已轉升，所以行情頂多震盪，接下來還是要漲。

而電子股在股世芯 (3661-TW) 震盪下跌下，拖累矽智財，拖累電子，非電子如鋼鐵、航運、防疫如 LINE@及 YT 所說就是墊檔演出（拉解套），而即便是短線題材，上周五有來我們 LINE@或是收看我們 YT 頻道的投資人，幫我們做見證，是不是提早告知，短線資金會轉向【鋼鐵、航運】，而波段主流還是在電子（AI+AI PC）

美 AI 龍頭的輝達即將挑戰歷史新高，近日美國券商 Bernstein 調升對輝達股票的目標價至 700 美元，除了 AI 伺服器，今日本土 PC 品牌發表全新的 AI PC，代表 AI 的應用即將進入每個人的生活中，年底外資準備放假，台股有 ETF 調整成分股，電子股成交比重低，台股資金流動快速，今天上市亮燈漲停為防疫相關的恆大 (1325-TW) 與毛寶 (1732-TW) 康那香 (9919-TW)，近期又發現由 Omicron 突變出來的新病毒株「JN.1」，松瑞藥(4167-TW) 也是回測 20MA 後再攻，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/IEga4GpO4bA

迎接 AI PC 浪潮，本土四大品牌宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、微星(2377-TW) 與技嘉 (2376-TW) 首波 AI PC 產品全數到位，功能上都以 AI 為主軸，技嘉 (2376-TW) 今天強勢上漲，技嘉主打電競筆電，透過 AI 即時調整電腦效能，給予消費者更完美的使用者體驗，技嘉不僅受惠 AI 伺服器需求強勁帶動，也將受惠 AI PC 更爆發性的成長，業界普遍看好，2024 年是 AI PC 元年，2025 年將是 AI 商機起飛年，推升 PC 供應鏈相關廠商 2024 年業績恢復成長，2025 年逐步爆發。

AI 三雄的廣達 (2382-TW) 也沒有跌，ETF 調整成分股將廣達刪除，但今日卻收漲，廣達獲得外資高盛證券點名，高盛預估廣達 AI 伺服器營收比重將從今年的 17%，提高到 2024 年的 30%、2025 年的 39%，由於 AI 伺服器出貨增加且營運效率提升，因此高盛將廣達 2024 年、2025 年的獲利預估都上調 1%，未來 12 個月的目標價也上調至 272 元，並重申「買進」評等。廣達、技嘉、緯創 (3231-TW) 的籌碼該如何掌握，全部的關鍵都貼在 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 全面啟動，掌握股價的起漲點，讓你的資金 1+1+1 倍增成長，帶領投資朋友好過年，直接加入【黃金萬兩迎封關】年終賞金專案： https://forms.gle/Ufo9PHQaPd3PSHN97

資策會產業情報研究所 (MIC) 預期 2024 年 AI PC 與 AI 手機將成為終端消費市場成長新動力，AI 帶來的高算力，需要能處理更快速、更大量資訊的影像處理晶片，圖像感測器 (CIS) 如同人眼的視網膜，而影像訊號處理器 (ISP) 就像是人類的視神經和大腦皮層，凌陽創新 (5236-TW) 今天逆勢上漲 2.63%，為搶攻 AI PC 商機，推出具備 AI 技術的影像訊號處理器 (ISP) 晶片，此外凌陽創新同步在具備 AI 的 ISP 晶片當中開發非 PC 市場應用，鎖定低功耗 AI 鏡頭市場、人工智慧物聯網 (AIoT) 等相關市場。還有一個集團全力搶進 AI PC 的供應鏈，其毛利率皆在 3~4 成左右，跟上徐老師的腳步，帶你 1+1+1 倍增成長，加入【黃金萬兩迎封關】年終賞金專案：https://forms.gle/Ufo9PHQaPd3PSHN97

大行情，勿小做

操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》

盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

文章來源：永誠投顧徐照興分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險