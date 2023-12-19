囤房稅2.0 三讀 非自住稅率最高4.8%、採全國歸戶

立法院會今 (19) 日三讀通過《房屋稅修正條例》，俗稱囤房稅 2.0，非自住房屋稅率將從現行 1.5% 至 3.6% 調整至 2% 至 4.8%，並改採全國歸戶、全數累進，最快明 (2024) 年 7 月上路，後 (2025) 年報稅適用。

行政院會 9 月 21 日通過財政部擬具房屋稅條例部分條文修正草案，送請立法院審議，立院財委會 11 月 16 日審查完竣房屋稅條例部分條文修正草案，有關非自住住家稅率、房屋標準單價等關鍵條文，朝野未達共識，因此保留院會協商。

立法院長游錫堃 昨 (18) 日召集朝野黨團協商，但仍未取得共識，保留於今天院會表決，最終依照行政院版本通過，完成三讀程序。

為提高多屋者持有成本，根據行政院通過財政部擬具的《房屋稅條例》修正草案，非自住住家房屋稅將採全國歸戶制，法定稅率從現行 1.5% 至 3.6% 提高到 2% 至 4.8%，但特定房屋除外，各地方政府均應參考公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，並採全數累進課徵。

針對特定房屋定義，包括出租且申報租賃所得達租金標準、繼承取得共有住家用特定房屋法定稅率皆 1.5% 至 2.4%，而建商待售房屋持有年限在兩年內，法定稅率調整為 2% 至 3.6%。

另外，全國單一自住房屋 (排除房屋評定現值超過一定金額的房屋)，稅率從 1.2% 調降至 1%。

此次房屋稅條例修正重點還包括督促落實實施差別稅率，修法增訂授權地方政府應就非自住住家用房屋訂定差別稅率，以及就全國單一自住房屋訂定房屋現值一定金額，財政部將公告參考基準，供地方政府參考訂定。

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