〈台幣〉觀望日銀決策會議 亞幣互有升貶 31.3元關卡盤整

美國聯準會 (Fed) 官員發聲讓市場樂觀情緒稍稍降溫，日本央行最新貨幣政策決策即將出爐，市場屏息以待，主要亞幣漲跌互見，新台幣兌美元匯率今 (19) 日持續盤整，在 31.3 元附近小幅走貶，匯價變動不大，由於耶誕假期將至，外資準備放假去，近期交投轉淡，將改由內資控盤。

新台幣兌美元匯率昨日降溫，失守 31.3 元關卡，今日延續橫盤整理格局，最高來到 31.33、最低 31.355 元，匯價波動不大，外資明顯縮手，主要因耶誕、跨年假期將至，整體成交情形明顯變冷清，不過，出口商季底、年底有實質拋匯需求，可望支撐新台幣匯價走堅。

觀察主要亞幣今天對美元表現，日元早盤小幅升值 0.17%，新加坡幣連袂走揚，韓元則貶值 0.08%，新台幣貶值 0.06%，人民幣亦小貶 0.04%，泰銖則在平盤附近整理。

日銀總裁植田和男本月稍早的言論，一度帶動日元大幅上揚，直到後來有消息指出，日本央行不太可能在這個月做出政策更動，日元走勢隨後出現逆轉，因此，市場目前仍難以掌握日本央行何時會讓負利率政策退場，只好先觀望此次決策會議的論調。

對於日元走勢，國泰世華銀首席經濟學家林啟超分析，2022 年 3 月時的匯價落在 110 左右，若美降息 3 至 4 碼，預估日元會慢慢回到 130，雙邊利差已逐漸收窄。他認為，日銀會結束 YCC (殖利率控管) 政策，但升息難度還是很高，若導致日元大幅升值，恐不利出口及經濟成長，不過，未來加薪仍是重要的成長動能，若春鬥有好的結果，對日本經濟將會有很大的幫助。

