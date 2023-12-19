美拉攏加英法等組跨國聯盟 保護紅海航運安全

伊朗支持的葉門反政府武裝份子「青年運動」(Houthi)，近日發動多起飛彈和無人機攻擊，嚴重威脅紅海通航安全，迫使多國商船避開此航道。美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austan) 周二 (18 日) 宣布，將組成跨國聯盟，以捍衛紅海商船的航運安全。

奧斯汀在訪問位於巴林的美國中東地區海軍基地期間，宣布此消息，參與國家包括加拿大、英國、法國、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、巴林、塞席爾。

他表示，此聯盟將在紅海南方和亞丁灣共同巡邏，「這是個需要共同行動的國際性挑戰，因此今天我宣布成立『繁榮守護行動』(Operation Prosperity Guardian) 這個嶄新、重要的跨國安全倡議行動。」

但路透指出，奧斯汀的聲明留下待解的問題，包括這些國家是否願意仿效美國戰艦近日的行動：擊落青年運動的飛彈和無人機，以及在商船遇襲時趕赴救援。

青年運動的攻擊，讓以哈局勢更加複雜。就在奧斯汀發布聲明幾小時前，青年運動表示，剛對葉門沿岸、紅海水域的兩艘商船發動無人機攻擊，分別隸屬於 MSC Clara 和挪威 Swan Atlantic。

青年運動已威脅無論國籍、將鎖定所有開往以色列的船隻，並警告國際航運公司切勿前往以色列港口。

在正常情況下，全球約 15% 航運都需通過紅海的蘇伊士運河，這是歐亞航線最短的路徑。

石油巨擘英國石油 (BP-US) 周一宣布暫停紅海運輸，油輪集團 Frontline(FRO-US) 同日也表示，將繞過該條航線，顯示這場危機逐漸威脅到能源運輸，國際油價周一應聲勁揚。