蘇伊士運河管理局：明年年1月中旬開始將通行費上調5-15%

埃及本周宣布，將提高蘇伊士運河的各類船舶的通行費，此舉可能會進一步加劇全球通膨擔憂。

埃及蘇伊士運河管理局 (SCA) 聲明指出，自 2024 年 1 月 15 日起，多類船舶通過蘇伊士運河的船隻的過境費將上漲 5%-15%。

根據聲明，自明年 1 月 15 日起，原油運輸船、成品油運輸船、液化石油氣運輸船、液化天然氣運輸船、化學品運輸船和其他液體散裝貨船、貨櫃船、車輛運輸船、遊船、特殊浮動設施的通行費將上漲 15%。

此外，乾散貨船、一般貨船、滾裝船和其他船隻的通行費則將上調 5%。不過，從西北歐港口駛往遠東目的地的船舶，將不受新一輪漲價的影響。

蘇伊士運河是世界上最繁忙的水道之一，也是歐亞之間最短的航道。全世界約有 12% 的貿易需要通過這條運河。

SCA 主席 Osama Rabie 在 6 月表示，過境費的上漲通常取決於燃料價格、船舶數量和所提供的服務等因素。

運河收入也是埃及國家財政收入和外匯存底的主要來源。2022/23 財年，蘇伊士運河營收年增 25.2%，達到創紀錄的 88 億美元，原因是同年通過運河的船隻數量增加了 17.6%，達到約 26000 艘。

Rabie 表示，預計 2023 年底，蘇伊士運河的收入將達到 103 億美元。