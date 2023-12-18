年底行情擋不住 高盛再度調升標普500指數目標價

一個月前才剛設定標普 500 指數目標，高盛集團策略師再度提高預測，因為年底的行情走勢似乎沒有減弱的跡象。

由柯斯汀 (David Kostin) 領導的高盛團隊在最新報告中寫道，聯準會上周轉向鴿派，加上消費者物價下跌，將導致實質殖利率下降，同時支撐股票估值。他們表示：「股市已經對積極的經濟活動進行定價，但現在反映出更加強勁的前景。」

柯斯汀現在預計標普 500 指數到明年年底將達到 5100 點，與美國銀行和奧本海默資產管理公司等華爾街同行一樣，預計 2024 年將創下新高。這位高盛策略師將自己的預測調升近 9%。他在 11 月中旬預測的目標價位是 4700 點。

科斯汀表示，由於金融環境寬鬆，應該會提振經濟活動和企業獲利，因此他對 2024 年獲利預測的年同比成長 5% 可能過於悲觀。這位策略師之前表示，他的團隊對標普 500 指數 2023 年獲利不會成長的預測是正確的，但該指數今年不會上漲的預測是錯誤的。

由於鴿派政策轉變的預期以及人工智慧 (AI) 的樂觀情緒提振了科技股，美股今年飆升。標普 500 指數距離歷史最高點不到 2%，而那斯達克 100 指數創下 2 年來新高。之前聯準會暗示其遏制通膨的激進升息可能已經結束，並考慮在 2024 年降息。

但科斯汀指出，即使股市上漲，但隨著利率攀升，今年仍有 1.4 兆美元流入貨幣市場基金，遠高於流入美股的 950 億美元，「隨著利率開始下降，投資人可能會將部分現金持有轉向股票。」