瓦城拚拿下國內餐飲10%市占 明年揮軍美國

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長徐承義宣示，在國內持續展店無虞，目標長期取得餐飲市場達 10% 的市占率，約 723 億元，而在海外，預計明年第四季首度揮軍美國；長期來看，至 2030 年拚達全球 500 店規模。

徐承義指出，由於疫情使美國展店計畫延宕，再加上美國商場的作業繁瑣，因此，預計美國首間門店明年底開出，首店開在加州洛杉磯，未來展店先以站穩加州市場為主。

展望第四季，徐承義持續保持樂觀態度，瓦城將繼續在重要商場擴展新店，分別有時時香高雄 SKM Park 店、非常泰台中誠品 480 店、1010 湘食堂台中誠品 480 店等，並預計在年底前推出疫後首個新品牌。

瓦城透露，新品牌是南洋菜系，將以店中店的形式進駐商場。

另外，瓦城全球研發中心明年第二季啟用，屆時平均 90 天可複製一個新品牌，明年起每年有望至少推 2 個新品牌。

瓦城目前旗下共有 8 大品牌、146 家店，預計 2030 年達成 30 個品牌、台灣和美國市場共 500 家店。

瓦城前三季合併營收年增 31.41% 達 43.49 億元，營業毛利 23.15 億元，營業利益 5.01 億元，稅後純益 3.94 億元，年增 336.26%，每股純益 (EPS)11.06 元，營收、毛利和獲利均創同期新高；其中，第三季稅後純益 1.18 億元、EPS 3.32 元。