全家孵餐飲金雞有成Q3獲利衝高 目標明年上櫃

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，單季稅後純益 5.27 億元，年增 2.9%，每股純益(EPS)2.36 元，累計前三季稅後純益 12.28 億元，年增 18.50%，EPS 5.5 元；全家表示，轉投資全家國際餐飲第三季營收和獲利均創單季新高，規劃明年上櫃。

全家本業便利商店今年以來持續拓點，店數淨增 67 家，截至 9 月底，全台總店數達 4205 家，整體業績和單店營業額均上揚。

全家說明，第三季超商鮮食銷售旺季熱絡，各品類漢子品牌皆交出至少 15% 起跳的年增率。

除實體銷售外，全家透過 OMO 多元購物渠道如全家行動購、店長團購 line 群組、全家 APP 全 + 1 商城與 Fami 煮煮等，積極開創家戶型商品市場，中秋檔期業績大幅成長達 40%。

另一方面，全家透過本業帶動轉投資，以支援本業為主的全台物流、屏榮與晉欣食品、福比麵包的獲利均成長。

而全家轉投資全家國際餐飲，在餐飲市況熱絡的態勢下，第三季營收、獲利均創高；目前全家國際餐飲擁有 4 個品牌，合計達 66 家店，店點最多的品牌是大戶屋，全家指出，在 9 月底公開發行生效後，穩健布局明年上櫃計畫。

展望第四季，全家表示，瞄準溫降換季、電商造節大促、聖誕跨年等節日商機，持續融合虛實渠道、開發差異化商品服務、對接顧客生活需求。

對於創新服務，全家說明，生態圈會員人數已突破 1700 萬人，近期先後與韓國最大電商酷澎與日本跨境電商比比昂串接取貨服務後，可望擴大網購的服務範疇。