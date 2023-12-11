全福生技乾眼症新藥三期試驗 受試者提前完成收案

全福生技 (6885-TW) 執行的乾眼症新藥 BRM421 三期臨床試驗，已提前完成收案 732 人，整體試驗解盲時間也有望往前進展，市場推估，受試者觀察期與數據資料時間約 2-3 個月。

全福生技開發的乾眼症新藥 BRM421 主要是治療中重症患者，單次療程為 14 天，目標是能達到修復。根據公司規劃，若受試者完成收案後，有機會年底公布初步數據結果、明年 3、4 月有完整解盲數據。

董事長林羣、總經理徐文祺表示，治療乾眼症新藥 BRM421 的美國三期臨床試驗在團隊努力下，提早完成收案， 解盲時間也將較原規劃時程提早完成。未來將繼續積極推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑金及銷售權利金的挹注。

全福也接獲臺灣證券交易所來函通知，經濟部產業發展署已出具「係屬科技事業且具市場性」意見書。林羣指出，順利取得科技事業函後將積極提出上市掛牌的申請作業。

再者，期望透過上市能吸引更多的人才，募集足夠的資金來擴充產品線，開發更多更好的新藥，打造全福生技成為世界級的新藥公司，也期許讓臺灣的生技實力被世界看到。

林羣進一步指出，公司自成立以來即以育成國際級的本土新藥為使命，集結海內外以及老中青三代的臺灣生技人才，全力開發出 BRM421 為第一個從頭到尾都是由臺灣自主研發出來的國際級新藥。