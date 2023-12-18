〈今晧法說〉私募銀彈預計明年Q1到位 將有新的AI投資併購

連接器線廠今晧 (3011-TW) 董事長石浩吉表示，私募案預計 2024 年第一季完成，取得資金將用以擴大 AI 投資及併購布局「明年一定會發生」。此外，今晧也積極活化資產，新北新店廠辦將申請自辦都更，預計明年下半年取得建照。

今晧 6 月時公告董事會決議辦理上限 2 萬張的現增私募，石浩吉表示，除了既有股東外，也會引進新的國內外 AI 策略合作夥伴，目前跟潛在股東已經談了 8-9 成，預計明年首季可以完成私募。

石浩吉進一步指出，私募取得的資金主要將用在公司旗下晧飛思「Heph A.I Studios」的對外投資及併購，且「明年一定會發生」。而今晧今年已經併購勤天科技，並在 11 月起認列營收獲利，效益也逐步發酵。

石浩吉表示，Heph A.I 將效仿軟銀模式，運用併購、投資、業務合作與策略聯盟等合作型態，提供資金投入、技術奧援、策略夥伴與訂單挹注等，聚焦車用 AI、生成式 AI、半導體自動化與工業質檢等三大領域。

資產活化方面，今晧表示，位在新店寶興路的公司舊廠房屋齡超過 40 年，加上公司新增業務型態，舊廠房已漸不合使用，因此擬配合新北市工業區都市更新獎勵容積規劃及容積移轉獎勵，申請自辦都更計畫，打造全新企業總部。

今晧指出，預計明年下半年取得新北市政府事業計畫核定，目前估算大樓落成後樓地板面積可達 2 萬平方公尺，超出自用的部分也規劃出租或出售，將自有資產有效的活化利用，貢獻穩定收入及現金流。