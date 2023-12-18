一夜回到解放前 中國今年十大資產縮水的富豪

到了年底盤點的時刻，中國不少打工人都在感嘆，錢越來越難賺了。

一些富豪老闆，也感受到了寒冬。

即將告別的 2023 年，無數企業沉浮，有新賽道崛起，也有富豪一夜回到解放前。

2023 年《胡潤百富榜》顯示，蟬聯了三年首富的鍾睒睒，今年身家蒸發了人民幣（下同）50 億元。

從 2022 到 2023 年，中國有哪些富豪的資產縮水上百億元，以下是《首席商業評論》依據胡潤百富榜提出的排名。

10

恒大許家印，300 億 =>200 億

讓很多人詫異的是，去年和今年許老闆都能排進胡潤財富榜，背後原因很有可能是負債的是恒大 (03333-HK) ，而不是許家印本人。財富榜計算方式基本是以上市公司的市值和許家印的持股比率計算，而且現在恒大也還沒下市。

許家印在 9 月 28 日被捕後，他的名字和恒大就開始被編成了各種段子，成了坑人的代名詞。網上一段恒大感恩 20 年的文藝晚會的影片爆火，凸顯大批網友對這位巔峰期身價 3,000 億元首富的揶揄。

許家印被捕後鮮有新聞，據香港媒體報導，11 月初許家印私人持有的位於香港山頂布力徑的兩處豪宅被接管，市值超過 15 億港元，說明他確實還擁有一定資產。

09

紅星美凱龍車建興，200 億 => 落榜

車建興不見得是 2023 年身價下跌最多的富豪，但毫無疑問，他是最具悲情色彩的有錢人。今年 6 月，車建興親手將紅星美凱龍 (01528-HK) 控制權賣給了他人，身價也跌出了富豪榜。

和大部分建商危機相似，面對突如其來的債務危機，從 2021 年開始，車建興先後出售了紅星地產、物流、物業等業務，但對天價債務而言，套現的股權仍是杯水車薪。

今年車建興只得出售了手裡最優質的企業紅星美凱龍。透過出讓美凱龍控制權，車建興取得 60 多億資金，以解燃眉之急。不過，他想徹底從債務泥潭抽身，還需要繼續閃轉騰挪。

08

順丰王衛，1,450 億元 =>1,250 億

下面一個富豪的命運其實和馬雲、劉強東息息相關，他就是王衛。作為中國快遞行業唯一可以和三通一達相抗衡的企業，王衛的資產在過去三年時間一直以每年 200 億左右的速度降低。

作為中國快遞行業一極的存在，順丰以高效、規範在物流行業裡有口皆碑。距離 2021 年的最高點，今年順丰市值已經縮水近 70%。今年上半年，順丰營業收入年降 4.38%。有人把順丰業務量降低歸因於電子合約、電子發票的出現，導致順丰大頭的合約快遞業務量流失。

順丰下行多少還和一直有做全產業鏈野心的王衛有關，幾年前順丰一度投資數十億元，想要建立屬於自己的電商平台，但以失敗告終。

為了擺脫高端快遞的標簽，順丰打造了中低端市場產品丰網速運，但三年過去了，今年 7 月王衛把這個品牌賣給對手極兔。

07

碧桂園楊惠妍，750 億元 =>480 億

今年 10 月 10 日，碧桂園 (02007-HK) 說，預計無力償還一筆本金 4.7 億港元的到期境外債務，成為近三年地產危機中第二家公開倒下的龍頭建商。

隨著房地產行業全面進入寒冬，碧桂園也扛不住資金壓力。頭頂中國女首富頭銜的碧桂園掌門人楊惠妍，今年來財富縮水 270 億元，不得不讓出了女性財富榜榜首寶座。

今年上半年，碧桂園總收入約 2,300 億元，歸屬於公司股東的虧損約 490 億元。相較於恒大的天價債務，碧桂園遇到的只是現金流問題，但面對中國建商的系統性困境，未來碧桂園如何走出困境，值得投資人繼續觀察。

06

合盛硅業羅立國，980 億 =>600 億

有寧波首富之稱的羅立國，今年來最大新聞是被妻子舉報涉嫌干預司法、陷害高層。而羅立國的回應是：「亂彈琴，我也不理她」。

但企業市值下跌可能不容羅老闆不理睬了。胡潤財富榜顯示，羅立國家族目前財富值 600 億元，年降 380 億元。

去年 11 月以來，隨著新產能逐漸釋放，上游產業鏈價格逐漸回落，硅料企業業績普遍大幅下滑。與此同時，光電在二級市場的表現不佳，去年合盛硅業淨利潤下滑近四成。今年上半年，淨利潤又下降五成。因此，羅立國家族的財富這兩年一共縮水了 800 億元。

05

牧原秦英林，1,850 億 =>1,450 億

今年來養殖業富豪的財富也縮水，其中最明顯的就是中國龍頭養豬企業牧原集團 (002714-CN) 的秦英林、錢瑛夫婦，今年一年財富值下降 400 億元。

豬肉價格低迷，是這一波養豬龍頭企業老闆財富下降最主要的原因。2023 年 1-11 月豬價整體低點運行，截至 11 月 20 日，中國生豬交易均價為每公斤 15.04 元，較一年前驟跌 18.44%。

04

京東劉強東，1,050 億 =>600 億

今年傳統電商的日子也不好過，昔日的電商 TOP 3 企業京東 (09618-HK) 的市值大幅縮水。數據顯示，京東的市值已經較去年下跌超過 1,600 億元。

在各種新聞滿天飛後，京東掌門劉強東去年底回國後，鮮少公開露面，但他在內部啟動一系列急風驟雨般的改革。這些改革旨在提升京東的核心競爭力，以因應日益激烈的市場競爭。然而，面對拼多多等企業壓力，京東並沒有在電商領域玩出什麼新花樣。

在胡潤百富榜中，劉強東和妻子章澤天的身價受到了影響。數據顯示，劉強東夫婦的身價已經跌落到第 66 名，身價縮水了 450 億元。

03

萬達王健林，1,000 億 =>470 億

今年 12 月初，萬達的新聞多次沖上熱搜。首先是萬達電影轉讓了 51% 股權給上海儒意。作為萬達幾大業務中僅次於房地產的萬達電影，終於成了王健林的棄子，不少人戲稱老王這次是割掉了「心頭肉」。

在整個萬達體系內，萬達電影算得上是優質標的之一，尤其是在電影市場加速回暖的當下。

屢屢爆出金句的王健林，最近幾年沉寂了很多，身價也從 2022 年的 1,000 億將至今年的 470 億元。對他來說，後面的幾年裡，一個億或許不再是一個小目標。

02

阿里巴巴馬雲，2,350 億元 =>1,700 億

11 月 29 日是中國電商歷史性的一刻，拼多多 (PDD-US) 盤中市值首次超過了阿里巴巴 (BABA-US) 。分析師認為，這是中國網路行業的分水嶺，象徵拼多多、字節跳動等一代新貴崛起。

不少分析師在總結阿里巴巴何以衰落時，提出了阿里的兩大失誤。首先是過分追求高端化，被拼多多、抖音攻城略地。其次是阿里的部門越發臃腫，網傳阿里員工數量已經超過 24 萬，高人力成本已經違反了網路發展的本質。

01

寧德時代曾毓群，3,348 億 =>2,243 億

要問去年國內哪個富豪的身價下跌最多的？答案可能出乎很多人意料，那就是曾毓群。胡潤排名顯示，2022 年曾毓群的身價還有 3,348.2 億，位居第二，到了今年曾毓群的身價降至 2,243 億。

2021 年 11 月，寧德時代 (300750-CN) 的市值一度逼近 1.6 兆元，在 A 股市場裡成為了僅次於貴州茅台的大盤股。進入 2023 年，寧德時代的股價卻連續下跌，市值已縮水至 7,767 億，不到高峰期的一半。

寧德時代股價大漲，背後是新能源車崛起。國產特斯拉一度有 20% 電池屬於寧德時代，但對車廠而言，配件被一家企業過分壟斷是一件可怕的事情。

2020 年起，不少新能源車車廠開始分散電池供應商，奔馳、吉利、福斯等車廠甚至啟動研發電池的計畫。2023 年的數據顯示，寧德時代雖然仍是全球電池行業龍頭，但市佔率已經從 37% 下降到 34%。