〈走進中國〉「雙12」開始消失 快遞網點的獲利希望又少了一些

「以前『雙 12』還會買點東西，今年基本沒買，只買了一點貓糧。」一位消費者說，她留意到今年包括「雙 11」在內，很多商品都是漲價後再降價，優惠力道不大，「雙 12」的價格也不吸引人。

電商市場的變化，直接影響著快遞行業的生意。如同過去十幾年電商大促對快遞行業的帶動，如今電商大促式微讓快遞網點陷入盈利難和成本高的雙重困境。

「雙 12」已經沒了

據《界面新聞》報導，2023 年「雙 12」大促已經過去，市場反響平平，各家電商平台也沒像往年那樣發布戰績。很多一線快遞從業者看來，「雙 12」大促已然取消了。

「今年『雙 12』的業務量幾乎沒有漲，跟去年同期持平，快遞價格回落至『雙 11』之前，網點只能保證不虧損。所以整體上看，今年的『雙 12』大促並不會給我們帶來利潤。」義烏一位快遞網點的負責人周磊（化名）表示。

上海一家以派件為主的快遞網點負責人說，今年「雙 12」的增幅只有 10% 左右，跟往年的增長情況基本一樣，攬收件每件人民幣（下同）2.5 元左右，和「雙 11」的情況接近。他認為，「雙 12」並未發揮出原來的意義。

由於業務量變化不大，上述兩家網點在今年「雙 12」期間沒額外招募臨時工或準備更多的車輛和場地，此前產能基本可以滿足。

這樣的市場行情讓快遞網點感到失望，曾經的盈利盤算幾乎落空。據周磊介紹，今年上半年從 3 月一直虧到 9 月，他們希望在 11 月、12 月以及明年 1 月這段時間實現盈利，彌補過去大半年的虧損。

「雙 11」也沒那麼賺錢了

不僅「雙 12」，規模更大、周期更長的「雙 11」也沒那麼賺錢了。

浙江金華一位快遞網點負責人說，去年「雙 11」快遞單票價格可以達到 2.7 元左右，每票可以賺 1 元；今年每票利潤空間只有 3 毛左右。

因此，在盈利周期、單票利潤空間等因素制約下，「雙 11」的獲利不如預期，甚至不能覆蓋之前半年價格戰產生的虧損。

如今「雙 12」帶動效益消失，快遞網點的盈利預期再一次落空。周磊表示，今年全年網點只有微弱盈利，但相比其他虧損的網點，已經算是不錯的表現。

他還表示，「雙 11」的數據出來後，就對「雙 12」不抱希望了，並且對未來有了更深層的擔憂。據他預估，過完年，快遞價格戰可能還會繼續，整個 2024 年都不容樂觀，網點要做好虧錢的準備。

上述上海的快遞網點負責人也給出了同樣悲觀的結論。「我每天幹得都很崩潰，但總部的業務量考核壓力還在持續，甚至要靠刷單來減少總部罰款，想把網點轉出去，又找不到合適的賣家。」

快遞旺季支撐盈利

時間追溯至 2009 年。當時，淘寶提出了「雙 11」大促的概念，把光棍節變成了購物狂歡節。幾年後，嘗到甜頭的淘寶等電商平台，再次造出了「雙 12」大促，成為消費者購物狂歡的續集。

那些年，中國電商迅猛發展，快遞行業由此迎來了爆發式增長的黃金時代。2016 年 - 2017 年，中通、圓通、韻達、申通、順丰等加盟制和直營模式的快遞企業，紛紛登陸資本市場。這一過程中，電商大促發揮不可忽視的作用。

在「雙 12」等電商大促期間，快遞網點不僅可以漲價，業務量也會兩、三倍激增。量價同升之下，盈利自然增加。

周磊透露，過去幾年，該網點 70%-85% 的盈利都來自大促。具體來看，「雙 11」獲得的利潤佔全年利潤的 50%-60%，「雙 12」佔 10-15%，618 大促佔 10% 左右。即便在今年不景氣的情況下，「雙 11」大促依舊成為該網點力挽狂瀾的支點。

相較於「雙 11」，「雙 12」的影響力本不及前者。上述上海的快遞網點負責人表示，一般「雙 11」熱度會持續半個月到一個月，「雙 12」的熱度大約有三天。所以，「雙 12」帶來的盈利空間相對較小。