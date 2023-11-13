中國「雙11」結束 京東、天貓再度未公布總成交額

11 月 11 日 23：59 一過，中國第 15 屆電商大戰結束。在去年未公布總成交額後，今年天貓、京東 (09618-HK) 兩大電商平台再度未宣布總成交額，只用「用戶規模」和「直播數據」潦草交差。

據《中國基金報》報導，京東表示，截至 11 月 11 日晚間 23:59，採銷直播總觀看人數突破 3.8 億，累計超過 60 個品牌銷售破人民幣（下同）10 億元，與去年同期相比，近 20,000 個品牌成交額暴增逾三倍。

天貓的成績報告顯示，截至 11 月 11 日零點，共有 402 個品牌成交破億，其中有 243 個是國貨品牌。與一年前相比，3.8 萬個品牌成交成長逾 100%。

今年 5 月，淘天集團執行長戴珊公布「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」三大策略，意在提升用戶主動訪問，強化用戶分層運營，形成用戶側和供給側的乘數效應。

用戶和會員的爆發，無疑成為今年天貓「雙 11」最亮眼的成績單。

天貓平台全周期累計訪問用戶數超過 8 億，創下歷史高峰。88vip 用戶規模突破 3,200 萬，也再創歷史新高。

截至 11 月 11 日零點，淘寶天貓累計為商家帶來新增會員超過 1 億，全平台商家會員規模年增近 30％，服飾、快消等行業的會員規模保持兩位數增長。

國家郵政局監測數據則顯示，11 月 1 日至 11 日，全國郵政快遞企業共攬收快遞包裹 52.64 億件，年增 23.22%，日均業務量是平日業務量的 1.4 倍。11 月 11 日當天，共攬收快遞包裹 6.39 億件，是平日業務量的 1.87 倍，增長 15.76%。

國家郵政局市場監管司副司長邊作棟說，今年的快遞業務旺季主要呈現出兩個高峰更加平穩，支撐消費復甦的作用更加明顯。今年的快遞業務旺季繼續在 11 月 1 日和 11 月 11 日形成兩波高峰，分攤了行業在單個高峰的壓力，運行更加平穩。

郵政快遞與電子商務、現代農業、現代製造業等深度融合，「雙 11」期間全網攬收量再創歷史新高，折射出消費市場的蓬勃活力。郵政快遞深度融入電商產業鏈，大量預售商品前置存儲至快遞雲倉，寄遞服務更加快速準確。