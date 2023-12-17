本週操盤筆記：日本央行利率決議、美國首選通膨指標、美光財報

隨著美國即將進入聖誕假期，下週預計交易清淡，一些經濟數據仍然值得關注，投資者將以此推斷經濟是否「軟著陸」，影響美股節前走勢，主要包括第三季 GDP 終值和 PCE 數據等。

在全球多家主要央行決定維持利率不變後，日本央行的政策立場將成為本週金融市場的重要焦點。

本週操盤筆記 (1218-1224)

1. 日本央行利率決定

日本央行將於週二 (19 日) 公布利率決議，預計將維持負利率不變。 在這次會議召開之前，市場猜測日本央行可能採取鷹派立場，導致日元飆升至 4 個月高點。 然而，在日本央行總裁植田和男發表評論，表示不急於結束超寬鬆貨幣政策後，鷹派押注減少。

2. 美國核心 PCE

聯準會首選的通膨指標核心 PCE 將於週五公布。美國的通膨一直在穩步降溫，市場將密切關注這一趨勢是否持續。在該數據發布之前，聯準會在上週的 FOMC 會議上採取了更鴿派的基調，預計 2024 年將進行 3 次降息，高於先前預期的兩次。

若最新通膨數據仍然低於預期，可能會加劇人們對聯準會明年將更大幅度降息的猜測。

3. 美光科技財報

美光科技 (MU-US) 將於週三盤後 (台北時間週四上午) 發布財報，華爾街預期每股虧損 1.02 美元。由於記憶體晶片市場的復甦，預計美光科技可能發表較佳的 2024 年前景，投資者將聚焦他們對產業的最新看法。

在財報之前，美光股價已先走強，達到 2022 年 2 月以來的最高價位。

4. 英國通膨數據

英國通膨數據將於週三發布。 由於能源價格下跌，10 月 CPI 年率從 9 月的 6.7% 降至 4.6%。 市場將熱切關注這一趨勢是否會持續。高於預期的通膨將支持英國央行的觀點，即利率必須在更長時間內保持高位，並可能提振英鎊兌歐元和美元。