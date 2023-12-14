拜登支持率創新低 但對美股而言可能是利多

根據美國知名投資研究機構 Ned Davis Research 周三 (13 日) 發布的報告，美國總統拜登的低支持率對美股來說可能是個好兆頭。

自拜登上台以來，大多數時間的支持率一直處於低點。根據調查公司蓋洛普 (Gallup) 的數據，在拜登上任的前幾個月，其支持率一度達到 57% 左右的高點，但之後一直在下降，目前處於 37% 的歷史最低水準。

拜登的低支持率主要與美國人對經濟的悲觀看法有關，雖然從大多數指標來看，美國經濟根基似乎仍然穩固。

美國 CBS 新聞和民調組織 YouGov 聯合進行的最新民調顯示，有 76% 的受訪者表示，他們的收入跟不上物價漲幅。同時有 62% 的人抱怨美國經濟狀態不佳，56% 的人將通膨問題歸咎於政府支出。

根據 Ned Davis 的說法，雖然低支持率對拜登而言無疑是個壞消息，但對美股而言可能是個好消息。

根據其研究，當蓋洛普民調的總統支持率在 35% 到 50% 之間時，道瓊工業平均指數的平均年回報率高達 9.9%。

當總統支持率在 50% 到 65% 之間時，道指的平均年回報率為 7.6%；而當支持率高於 65% 時，道指的平均年回報率僅有 2.4%。

不過，總統支持率也並非越低越好。一旦低於 35%，股市就會大幅下挫。Ned Davis 指出，在這種情況下，道瓊斯指數的平均年跌幅為 12.7%。

隨著今年美股反彈，投資人的樂觀情緒一直在升溫。但由於對美國經濟和總統缺乏信心，這種樂觀情緒一定程度上被抵消。

Ned Davis 指出，其研究顯示，即使投資人已經極度樂觀，但美股多頭可能還有更多空間。

美股三大股指周三集體收漲，道指創下歷史新高，那指、標普 500 指數創去年年初以來新高。Fed 暗示其升息政策結束，且將在 2024 年降息。