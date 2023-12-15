美股重點新聞摘要2023年12月15日

今日操盤前瞻

中國 11 月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額

日本、德國、歐元區、英國、美國 12 月製造業 PMI

英特爾推出一系列新品 加入 AI 淘金熱潮

英特爾周四 (14 日) 在該公司舉行的 AI Everywhere 活動期間宣布推出一系列人工智慧 (AI) 新品，包括針對企業的第五代 Xeon 處理器，以及對個人電腦 (PC) 的 Core Ultra 晶片。閱讀全文...

戴爾 HP 等數十家品牌 AI 筆電 採英特爾最新 Core Ultra Meteor Lake 處理器

英特爾週四 (14 日) 表示，數十家個人電腦製造商正在使用英特爾新推出、代號為「Meteor Lake」的 Core Ultra 系列筆電處理器，客戶包括戴爾科技 (DELL-US)、微軟 (MSFT-US)、聯想集團 (Lenovo Group)、HP、微星、三星、LG 等公司。閱讀全文...

葉倫計劃明年再度訪問中國 聚焦「困難」議題

美國財長葉倫表示，她計劃明年以財長身分二度訪問中國，以強化美中合作並改善溝通，但她也重申，將持續在國家安全和人權議題上，向中國施壓。閱讀全文...

高盛修正 Fed 降息預期 預估「更早更快」

美國聯準會 (Fed) 釋出鴿派訊號後，華爾街投行高盛預估明年 3 月就開始降息。Fed 昨日宣布利率按兵不動，維持再 5.25%-5.5% 區間。另外點陣圖顯示，過半 Fed 官員預估明年至少降息三次。 閱讀全文...