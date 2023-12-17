〈觀察〉家電廠從縫隙找商機 相繼推中低價品牌搶市

家電市場在疫情紅利消退後，又面臨通貨膨脹衝擊、整體終端需求緊縮，家電業者為支撐營運紛紛推出新品牌，主打性價比高、價格也往下至中低價位，期望在高度飽和的家電市場縫隙中找商機。

隨著政府汰舊換新等補助政策進入尾聲，不只沒有政策挹注，景氣保守的大環境下，家電業者營運也面臨考驗。家電業者坦言，高階市場幾乎是由日系品牌寡占，本土品牌只能以促銷等方式開闢新道路。

本土家電業者禾聯碩、聲寶等近來相繼推出新品牌，主打中低價格與高性價比來吸引消費者眼球。多年來年年賺一股本的家電獲利王禾聯碩 (5283-TW)，今年就受到景氣衝擊，估營運要維持一股本相當有難度，近期就宣布推出子品牌 YAMADA 山田搶市。

YAMADA 山田以家用空調為主，並定位在中低階市場，其他產品還涵蓋攻廚房家電、小家電產品，今年找來日本設計師重塑品牌形象，定位在中低階市場，未來也規劃推出商用空調、冰洗等大型白色家電。

聲寶 (1604-TW) 集團也積極調整營運策略，攜手轉投資公司瑞智精密 (4532-TW) 合作推出新品牌空調，主打價格低、功能耐用性高，同時會針對高年齡層使用者推出容易操作、聲控的空調產品。

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 也不向景氣低頭，積極調整中國大陸經銷通路與開拓新外銷市場，產品發展著重在壓縮機應用與個人化的電器，如移動空調、小冰箱、啤酒機與寵物電器等，期望達成淡季獲利的目標。