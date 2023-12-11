歐美、日本明年業績回溫 艾美特-KY明年獲利優於今年

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 今 (11) 日舉行法說，展望明年，董事長史瑞斌表示，歐美客戶庫存落底、日本與韓國等東北亞訂單回籠，加上持續優化營運體質，期望明年獲利會優於今年。

艾美特中國營收占比約 55%、中國以外市場營收比重約 45%。史瑞斌提到，明年營運重點會在中國、歐美與東北亞，其中歐美與東北亞成長會較為明顯。

中國以外的外銷市場中，今年受到天氣、客戶庫存高等因素影響，今年業績下滑，不過東北亞客戶訂單已回溫 5 成，新產品訂單也正在洽談中，此外，日幣貶值導致消費者購買意願降低，預期此現象 2024 年可望緩解；歐美客戶則是庫存水位低，明年拉貨動能有望回升。

中國內銷市場方面，史瑞斌表示，今年中國市場「很捲」，許多工廠關閉、沒有訂單，因此公司近三年也減少約 5 成人力，藉此優化營運體質、提升生產效益，同時調整價格、爭取較好的訂單。

另外，艾美特仍持續佈局東南亞市場，包含菲律賓、馬來西亞、印尼與越南等地區，在當地積極尋求合作夥伴開拓新機會，或是透過亞馬遜跨境電商方式搶攻市占。

史瑞斌調，公司積極調整中國大陸經銷通路與開拓新外銷市場，未來發展是在季節性產品基礎上研發新方向，著重在壓縮機應用與個人化的電器，如移動空調、小冰箱、啤酒機與寵物電器等，期望達成淡季獲利的目標。