聲寶物流園區第一期動土 目標明年底完工

家電廠聲寶 (1604-TW) 位在桃園龜山舊廠的「聲寶物流園區」今 (20) 日舉行開工動土祈福典禮，總裁陳盛沺指出，第一期 A 區規劃 3600 坪預計 2024 年底完工，展現聲寶活化資產、轉型多角化經營的企圖心與執行力。

聲寶物流園區位於林口工四工業區，以忠義路為對外聯絡主線，直接至中山高速公路林口龜山交流道僅 2.5 公里，不僅可大幅縮短物流業者的運輸時間及油耗。園區占地 10 公頃，除了第一期外，後續將陸續規劃 5 萬多坪樓地板面積的倉儲空間及廠辦大樓，對於大型物流業者提供更加擴充彈性。

聲寶表示，隨著物流業、零售業、電商業、電子科技業對倉儲空間日益倚重，目前已有多家外商物流業者，包括華亞科技園區、林口工一工業區等多組客戶預約洽談。

據了解，該園區租金每坪約千元，目標明年第四季完工，後續待取得使用執照、前期仍有免租期，最快 2025 年第二季有租金收入，若 3 萬坪全部開發完成，年租金收入可達 2-3 億元。

總裁陳盛沺指出，隨著今年新總部大樓落成啟用，整合集團關係企業辦公已現效益，加上台南廠三期工程即將完工，所有產線將於明年上半年全數遷移至台南。聲寶物流園區的開發，賦予舊廠區新的使命，未來穩定的租金將對集團營收帶來明顯挹注。