美經銷商12月電動車庫存較一年前翻倍 創紀錄新高

Cox Automotive 數據顯示，12 月美國經銷商電動車庫存天數高達 114 天，創下紀錄新高，且較一年前翻倍。

研究機構 Cox Automotive 周四 (14 日) 發布文章寫道，電動車庫存周轉天數從一年前的 53 天，到 12 月幾乎達到快四個月，整個汽車產業的庫存天數則為 71 天。

電動車的高昂售價與參差不齊的充電設施，令美國消費者猶豫不決。福特汽車 (F-US) 本周向供應商表示，已將旗下電動皮卡 F-150 Lightning 明年的產能砍半，通用汽車 (GM-US) 也宣布延遲部分新款電動車的量產計畫，包含雪佛蘭 Equinox SUV 和電動皮卡 Silverado。

美國汽車經銷商聯盟上月致函拜登 (Joe Biden)，希望能夠放慢電動車的發展政策，因目前人們對電動車的需求不如預期，若強行推動，將使經銷商面臨庫存囤積壓力。

Cox Automotive 報告指出，截至 11 月底，福特電動野馬 Mach-E 的庫存天數為居第一，高達 284 天，F-150 Lightning 庫存天數則為 111 天，日產汽車 (Nissan) 的 Leaf 車款為 183 天，起亞汽車 (Kia) 的 EV6 為 145 天。

Cox Automotive 的庫存數據不包含特斯拉和 Rivian，因為這兩家車商是直接向消費者銷售商品，沒有透過經銷商。