〈台股盤前〉美股再創高帶旺台股 耶誕長假前權值股恐難有大表現

聯準會「鴿」聲歡唱，暗示明年可能降息三次，資金大量湧入，美股創下新高，同時激勵台股一同歡慶，盤面百花齊放，更上演股匯齊漲。法人指出，雖然接近年底外資法人陸續休假，權值股漲幅有限，但整體仍往好的方向前進，有望挑戰萬八關卡。

法人表示，美國暫停升息，推動指數創高，可多注意個股輪動表現。另外，接近選舉、作帳行情，月底結束後，法人認為明年台股將呈先下後上，因此得做好持股調整，不過多方趨勢未變。

回顧昨 (14) 日台股表現，終場上漲 184.18 點，收 17653.11 點，創下去年 4 月以來新高。盤面一片歡樂，台積電秒填息，大立光、金融股領漲，英業達第二根漲停，資金湧入低價 IC、封測及被動元件股。

另外，台股再度出現第 12 千金，嘉澤飆破千元大關。市場猜測聯電將釋出轉型 IP 服務的利多消息，帶動矽統走揚，尾盤強拉漲停鎖住 52 元，重返 5 字頭，站上 1 個月以來新高。除台股漲勢強勁，新台幣也狂升 2.54 角，觸及 31.272 元，創 2 周以來高點。

央行也於昨日召開第四季理監事會議，決議利率政策按兵不動，其中重貼現率、擔保放款率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.875%、2.25% 及 4.125%，呈「連三凍」。不過對於今年景氣相對保守，下修今年經濟成長率至 1.4%，明年經濟成長率則上調至 3.12%。

市場消息方面，中鋼昨日開出 2024 年 1 月與第一季新盤價，七大類鋼品全部上調。月盤產品每公噸漲 500 至 700 元不等，季盤產品每公噸則漲 500 至 800 元。中鋼表示，盼透過調整盤價，帶動終端補庫需求釋出，喜迎金龍年商機，同時也宣告谷底已過。

美股大漲創高後，周四仍有資金行情，四大指數齊漲。道瓊指數上漲 158.11 點或 0.43%，收 37248.35 點，再創新高；那斯達克指數上漲 27.59 點或 0.19%，收 14761.56 點；標普 500 指數上漲 12.46 點 0.26%，收 4719.55 點；而費城半導體指數則上漲 106.52 點或 2.67%，收 4097.47 點。

經濟數據方面，美國 11 月零售銷售由 10 月的月減 0.2%，反彈至月增 0.3%，優於市場預期。上周初領失業金的人數僅 20.2 萬人，較前一周的 22.1 萬人下降，創下今年 2 月以來次低的水平。