不再單靠亞馬遜！AT&T宣布明年下單Rivian電動貨卡 激勵Rivian漲近14%

Rivian (RIVN-US) 和 AT&T (T-US) 周四 (14 日) 宣布一項電動車試行計畫，AT&T 商業車隊 2024 年將部分採用全電動貨車，意味 Rivian 先前與亞馬遜 (AMZN-US) 達成的獨家協議准許其向第三方團體出售貨車，激勵股價收漲近 14%。

AT&T Connected Solutions 高級副總裁 Hardmon Williams 以新聞稿表示，該試行項目是公司戮力持續發展的重要步驟，Rivian 正為現代交通不斷變化的需求制定標準。

Rivian 周四股價上漲 13.97%，收每股 22.43 美元，遠勝同日大盤 S&P 500 和那斯達克綜合指數約莫 0.2% 的漲幅。

Rivian 生產 R1T 皮卡車、R1S 運動休旅車 (SUV)，以及亞馬遜用來運送包裹的商用貨車。

亞馬遜是 Rivian 的早期投資者，目前仍是公司大股東。直至近期，Rivian 也只能將其商業送貨貨車出售給亞馬遜，因為 Rivian 生產的貨車數量尚未滿足亞馬遜的訂單購買量。

亞馬遜已下訂 10 萬輛貨車，而 Rivian 迄今產量約 6.5 萬輛，且大多為面向普通消費者的卡車和 SUV。Rivian 迄今向亞馬遜具體交付多少車輛尚不清楚，Rivian 也未給予立即回應。

亞馬遜 2022 年曾宣布將向 Dodge 採購電動車 (現為 Stellantis 旗下子公司)，該消息曾令 Rivian 宣布當日股價重挫 11%。如今 Rivian 有了另一個合作夥伴，股價也應聲上漲。

擴大商業客戶群的決定有利於亞馬遜和 Rivian，因為亞馬遜持有 Rivian 約莫 16% 股份，亞馬遜自然受惠於 Rivian 的良好表現。

然而，對市值 1.5 兆美元的亞馬遜來說，這影響仍然很小，亞馬遜的 Rivian 持股價值約莫 30 億美元。亞馬遜周四收低 0.95% 至每股 147.42 美元。