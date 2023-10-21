美電動車正艱困度日 Rivian卻計劃明年起打造第二家工廠

電動車正在美國經歷艱難時期，特斯拉 (TSLA-US) 利潤縮水、通用汽車 (GM-US) 推遲電動車廠轉型排程，福特 (F-US) 也正訪緩 F-150 Lightning 電動皮卡的生產速度，但努力不懈的 Rivian (RIVN-US) 卻逆勢而為。

這家電動車新創公司周五 (20 日) 宣布，計劃 2024 年在喬治亞州開始按時程建造第二家電動車工廠，生產 Rivian 第二代產品 (稱為 R2 平台)，可能會包含比第一代 R1T 皮卡和 R1S SUV 更小、更便宜的車輛，從而為 Rivian 開闢更多的汽車市場。

亞馬遜 (AMZN-US) 購買的 Rivian 第一代汽車和電動送貨車是在其伊利諾伊州的工廠生產的。

美股周五走跌，S&P 500 指數收低 1.26%、那指收低 1.53%，Rivian 同日下跌 2.56%，收每股 16.72 美元，今年迄今仍下跌 9%。

投資人必須考慮幾個數據點，因這些數據點顯示美國的電動車銷售情況並不符合預期。福特近期表示將減產 F-150 Lightning 皮卡車，但此回減產更偏向供應鏈限制，而非電動車需求或美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工。

通用汽車傳出的消息更令人擔憂，該公司周二宣布推遲一項投資 40 億美元的計畫，該計畫旨在翻修通用密西根州工廠，轉為生產電動卡車。通用表示這是為了改善資本投資的管理，同時滿足不斷變化的電動車需求，且改善後可提升卡車利潤。

由於特斯拉不斷降價刺激買氣，衝擊獲利能力。特斯拉周三公布第三季營業利潤率不足 8%，年減近 10 個百分點。執行長馬斯克 (Elon Musk) 將此歸責於升息，讓大眾無法負擔購買特斯拉車。

但升息並不單純衝擊電動車，而是影響大眾對所有汽車的承受能力。更重要的是，美國電動車銷量繼續創歷史新高。美國第三季全電池電動車 (BEV) 銷量超過 31.3 萬輛，年增約 50%，約占新車銷量的 8%。

但美國新車銷售中的 BEV 透率落後於歐洲和中國，近幾個月歐洲 BEV 滲透率已達 20%，而中國約為 25%。

福特和通用汽車的 BEV 在美國銷量中分別占 4% 和 3% 左右，遠不如 BMW，其美國 BEV 在美銷量年增 200%，佔 BMW 總銷量的 15% 以上。由此可知，問題可能在福特和通用本身產品無法吸引美國消費者。

然而，美國消費者似乎很喜歡 Rivian，今年頭三季 Rivian 銷量超過 3.6 萬輛，年增率近 200%。